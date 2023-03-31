التعاون التجاري مع أمريكا والصين محور لقاء وزير التجارة مع سفيري البلدين
أجرى وزير التجارة، الطيب زيتوني، الخميس، لقاءات ثنائية مع السفيرة الأميركية والسفير الصيني تم التطرق فيها إلى ترقية العلاقات التجارية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تباحث زيتوني مع إليزابيت مور أوبين حول سبل ترقية العلاقات التجارية البينية وآليات الرقي بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وسلط الطرفان الضوء على الفرص الاستثمارية، خاصة التحفيزات التي يقدمها قانون الإستثمار الجديد.
كما أكد الوزير حرص الجزائر التام على الرفع من وتيرة التعاون الثنائي، مع الشريك الأمريكي في القطاع التجاري.
من جهة أخرى، تحادث الوزير مع السفير الصيني لي جيان، حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.
وأكد الوزير، أن الجزائر والصين شريكان استراتيجيان تربطهما صداقة قوية وثقة متبادلة، مضيفا أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعميق الشراكة في مختلف المجالات وزيادة حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين.
من جانبه، جدد السفير الصيني اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية، خاصة بعد صدور قانون الإستثمار الجديد، الذي يعد فرصة للشركات الصينية للنظر في فرص الاستثمار التي تمنحها الجزائر كشريك استراتيجي للصين في المنطقة.