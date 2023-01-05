التعاون التربوي الجزائري الأمريكي محور لقاء بلعابد بالسفيرة

تباحث وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، رفقة السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين سبل تعزيز التعاون التربوي بين البلدين.

وجاء هذا خلال استقبال بلعابد، صبيحة الخميس، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين. حسب ما أفاده بيان للوزارة.

وقد شكّل اللقاء، فرصة تعرّض فيها الطرفان إلى سُبل وآليات إقامة وتوسيع التعاون التربوي بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز الكفاءات المهنية وتطوير الموارد البيداغوجية، كما تطرّقا إلى العديد من المواضيع ذات الصلة. يؤكد المصدر ذاته.