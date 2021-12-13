التعاون الثنائي محور لقاء شرفة مع المدير العام لمنظمة العمل العربية

تباحث وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، الإثنين، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وجاء هذا خلال استقبال يوسف شرفة للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز على المطيري، حسب بيان للوزارة.

وقد تحادث الطرفان حول مختلف المسائل المتعلقة بسبل التعاون الثنائي بين المنظمة وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين الطرفين لا سيما مشاركة الوفد ثلاثي الأطراف تحت قيادة الوزير في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2022، وكذا المشاركة في الندوات والورشات التي ستنظم من طرف منظمة العمل العربية في مجال العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة القطاع في تنفيذ جدول أعمال منظمة العمل العربية لسنتي 2022-2023.