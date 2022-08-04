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التعاون الصناعي بين الجزائر والصين..هذا ما تم الاتفاق عليه

الشروق أونلاين
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التعاون الصناعي بين الجزائر والصين..هذا ما تم الاتفاق عليه

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الخميس، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، لي جيان.

وأكد بيان للوزارة ان اللقاء تمحور حول سبل تعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين الجزائر والصين.

من جهته أبرز زغدار أهمية التعاون الذي يجمع البلدين داعيا إلى تجسيد المزيد من الشراكات في إطار مقاربة رابح-رابح لاسيما في المجالين الصناعي وتحويل التكنولوجيا.

في هذا الإطار، أعطى لمحة عن قانون الاستثمار الجديد والمزايا والضمانات التي يمنحها للمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى المزايا التفاضلية التي تملكها الجزائر والتي تجعل منها بوابة للأسواق العربية، الإفريقية وكذا الأوروبية، داعيا إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجانبين لتحديد فرص الشراكة الممكنة.

من جانبه، أكد السفير الصيني إرادة بلاده لتعزيز التعاون و الشراكة الصناعية مع الجزائر بشكل مثمر وواعد وفي قطاعات مختلفة.

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