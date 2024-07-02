التعاون الطاقوي بين الجزائر والبنك الدولي على طاولة النقاش

عرقاب يستقبل نائب رئيس المؤسسة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، عصمان ديون، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة ما تعلق بتطوير الطاقات المتجددة ومجهودات الجزائر في التقليل من الانبعاثات وكذا مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بصفة عامة.

وجاء ذلك خلال استقبال عرقاب، الثلاثاء، لممثل رئيس البنك والوفد المرافق له، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، حيث قدم أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع، وعلى الخصوص المحروقات والبنى التحتية المتعلقة بها والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين، وكذا استراتيجية تطوير القطاع المنجمي واستغلال الموارد المعدنية، يضيف المصدر.

وذكر الوزير بمساهمة الجزائر في أمن الطاقة العالمي وخاصة على المستوى الجهوي والإفريقي، ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز، من خلال مشاريع زيادة قدرات الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات، على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات واحتجاز الكربون في اطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول والغاز.

من جانبه، نوّه مسؤول البنك العالمي “بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في العديد من المجالات”، وعبر على “استعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر وخاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، من خلال تكوين فريق عمل يتكفل بدراسة فرص تطوير طاقة الرياح بالجزائر”، وفقا للبيان.