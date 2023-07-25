التعاون الطاقوي والمنجمي محور لقاء عرقاب بالسفير الفيتنامي

تباحث وزير الطاقة محمد عرقاب، مع سفير الفيتنام لدى الجزائر، تران كوك كانه، حول آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والماجم.

وخلال استقبال عرقاب للسفير أشاد الطرفان، بعلاقات الصداقة التاريخية الممتازة بين البلدين، ورحبا بالتطور المتنامي لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما ركزت المحادثات على دراسة حالة علاقات التعاون بين الجزائر وفيتنام وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم. وأعربوا عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الفيتنامية PetroVietnam.

وقدم وزير الطاقة والمناجم، الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم، والتي تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما سلط عرقاب الضوء على الفرص المتاحة في مجال المحروقات والطاقات المتجدد، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة المتاحة في مجال استغلال الموارد المنجمية بالجزائر.

وجدد الأطراف عن استعدادهم لإقامة شراكة متبادلة المنفعة في قطاع الطاقة والمناجم مع نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتكوين في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات أخرى في أقرب وقت بين خبراء البلدين في مختلف المجالات بهدف التفصيل في نقاط التعاون والسبل العملية لتنفيذها.