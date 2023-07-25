خلال استقباله نظيره الإيطالي.. شنقريحة:

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، أن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز، والعلاقات بين البلدين تقوم على الثقة المتبادلة.

وقال شنقريحة خلال استقباله رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأميرال جيوزيبي كافو دراغون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، أن “التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز، نظرا لما تحقق من إنجازات وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على ترقيته باستمرار”، معتبرا أن ما هذا إلا “دليل واضح على أن شراكتنا وثيقة وموثوقة، يتعين علينا تنويعها أكثر، وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى بما يتوافق وأولوياتنا المشتركة”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، شدد الفريق أول شنقريحة على أن “العلاقات الجزائرية الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة، التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء، المرتكز على التاريخ الإقليمي المشترك وكذا التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط”.

وقال بهذا الشأن: “بالفعل، تأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة الزيارات المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا، والتي تعكس جودة العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما يتوافق والإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين، من أجل ترقية شراكتنا لتكون استراتيجية بامتياز”، كما تقوم هذه العلاقات -كما قال – “على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء، المرتكز على تاريخنا الإقليمي المشترك، وقيمنا المتوسطية، وكذا التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط”.

واكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن “التفاعل الجزائري-الإيطالي ليس وليد اليوم، بل يفوق ألفي سنة، كما تشهد على ذلك الأحداث التاريخية والمواقف المشرفة للبلدين، على غرار دعم شخصيات إيطالية لثورتنا، وانحياز الدولة الإيطالية ومؤسساتها إلى جانب الشعب الجزائري، في مقاومته للإرهاب الهمجي والتطرف خلال التسعينات من القرن الماضي”.