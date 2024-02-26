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الجزائر

التعاون في المجال الديني محور لقاء بلمهدي مع مفتي مصر

الشروق أونلاين
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التعاون في المجال الديني محور لقاء بلمهدي مع مفتي مصر

تباحث وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، مع مفتي مصر، شوقي علام، حول سبل تعزيز التعاون في مجال الشأن الديني.

وجرت المباحثات خلال استقبال بلمهدي صباح الإثنين، فضيلة الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الشأن الديني.

واختتم اللقاء بتقديم هدية لضيف الجزائر، ممثلة في الطبعة الكاملة لأشغال الملتقى الدولي للمذهب المالكي في طبعته الخامسة عشرة، ومصحف رودوسي بالخط الجزائري، وموسوعة العمارة الإسلامية في الجزائر، ونسخ من مصحف الجزائر بطريقة برايل.

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