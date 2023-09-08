التعاون في المجال الصحي محور لقاء سايحي وسفير مصر

تباحث وزير الصحة عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، مع سفير مصر لدى الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، حول سبل وفرص تطوير علاقات التعاون في المجال الصحي بين الجزائر ومصر.

وأفاد بيان وزارة الصحة الجزائرية أن “الطرفان أبدى رغبة حكومة البلدين في إقامة علاقات الشراكة و التعاون بما يخدم المصلحة الثنائية في عدة مجالات الصحة”.

خاصة فيما يتعلق “بمجال الطوارئ والأوبئة من خلال العمل على تعزيز وتكثيف الزيارات واللقاءات بين خبراء البلدين قصد تبادل وجهات النظر”، يضيف البيان.

وأكد سايحي على “ضرورة السعي لتطوير الشراكات خاصة في مجال صناعة المعدات الطبية والصناعة الصيدلانية والتى توليها الجزائر إهتماما كبيرا”.

كما أعرب الوزير “عن قناعته في أن تعرف هذه الشراكة نقلة نوعية في ظل جسور التعاون والتعامل المفتوحة بين الجزائر ومصر”.

وأشار المسؤول نفسه إلى “إعادة بعث وتفعيل الإتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2016 في مجال إدارة المستشفيات. تبادل الخبرات و الرعاية الصحية”.

ونوه الوزير سايحي “بإقتراح مصر إنشاء الوكالة العربية للدواء، حيث ثمن هذا النوع من المشاريع بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في مجال تحقيق وتجسيد العمل العربي”.

وفي الأخير، أكد السفير المصري “عن استعداد بلاده لإقامة شراكة قوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. معربًا عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا”.