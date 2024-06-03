التعداد يكتمل.. وبيتكوفيتش يراهن على خبرة لاعبيه

"محاربو الصحراء" يواصلون تحضيراتهم لمواجهة غينيا

واصلت تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري تحضيراتها للقاء المنتخب الغيني يوم الخميس المقبل، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث شهدت الحصة التدريبية التي أجراها “الخضر” بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، إكتمال التعداد بعد التحاق الثنائي عوار وغيتون بتربص “الخضر”.

وركّز الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على الجانب الفني والتكتيكي في التدريبات، من أجل دخول المواجهة بأكثر جاهزية، وركّز في تدريباته على الجانب الدفاعي لـ”الخضر” والذي عانى في المناسبات السابقة، خاصة في الدورة الودية التي نظمتها الجزائر شهر مارس الماضي، أين يسعى بيتكوفيتش لوضع النقاط على الحروف مع لاعبيه، والعمل على الحد من الهفوات التي قد تؤثر على نتائج “الخضر”، خاصة وأن المنتخب الغيني يحوز على هجوم سريع، ويستطيع خلق صعوبات كبيرة للدفاعات الجزائرية.

ويراهن المدرب السابق للازيو، على خبرة لاعبيه من أجل تجاوز هذا المنعرج الحاسم، خاصة مع عودة نجم ميلان إسماعيل بن ناصر إلى أفضل مستوياته مع نهاية هذا الموسم، بالإضافة إلى ياسين براهيمي، بغداد بونجاح وعيسى ماندي الذين يملكون من الخبرة ما يسمح لهم بتقديم المستوى اللازم في المواجهة وحسم نقاطها لصالح “الخضر”، قبل التنقل لمواجهة المنتخب الأوغندي يوم 10 جوان المقبل، بمعنويات مرتفعة.

في سياق آخر، كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، عن برمجة منطقة مختلطة، أمسية اليوم، بمركز سيدي موسى، انطلاقا من الساعة الخامسة إلا ربع، حيث ستكون مفتوحة للصحفيين لمدة ربع ساعة.

وستكون هذه فرصة لأخذ انطباعات لاعبي المنتخب الوطني، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام منتخب غينيا، والمقررة يوم الخميس بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.