التعديل الوزاري جاء لرفع الغبن عن المواطن

الأمين الوطني لحزب الكرامة، محمد الداوي:

أكد محمد الداوي الأمين الوطني لحزب الكرامة، صبيحة السبت، خلال تجمع شعبي بتيارت، بخصوص التعديل الوزاري الأخير، أنه جاء في وقته من أجل رفع الغبن عن المواطن بالدرجة الأولى، كما بارك تعيين وزير جديد للتجارة، معتبرا أن هذه الخطوة تبرز تركيز رئيس الجمهورية على الجانب الاقتصادي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

كما دعا المواطنين بالمناسبة إلى الالتفاف حول برنامج الرئيس، كون الجزائر أصبحت اليوم مستهدفة أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أن التكالب الخارجي ضد الجزائر خاصة من الجارة الغربية أصبح مكشوفا، وبذلك دعا الشعب الجزائري إلى عدم المغامرة بهذا الوطن الحبيب والعمل على الارتقاء به، مستنكرا السياسة التي يعتمدها بعض من يريد تحطيم الجزائر، من خلال المضاربة غير المشروعة وعمليات الوخز بالإبر، فالهدف من وراء ذلك، حسب المتحدث، هو ضرب استقرار الجزائر.

وأشاد من جهة أخرى بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وتوفير المواد الغذائية الأساسية، مع تشديد العقوبات ضد المضاربين، وكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الوطن الحبيب، مذكرا أيضا أن الجزائر عانت من سياسات قديمة لمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها، كما كان الشأن مع نقص السيولة النقدية وغير ذلك، وهي سياسات لا يزال يعتمدها من يحاولون التشويش على المجهودات المبذولة من قبل الدولة بصفة عامة ومجهودات رئيس الجمهورية بصفة خاصة، داعيا كل مناضليه والشعب الجزائري إلى اليقظة وتحطيم مساعي أعداء الوطن، مختتما لقاءه بمناضليه بدعوتهم للتجند خلال الاستحقاقات القادمة خاصة وأن حزبه له تمثيل سياسي بالبرلمان والمجالس المحلية.

للاشارة أن حزب الكرامة عقد تجمعه الشعبي بقاعة نزل تاقدمت بوسط مدينة تيارت، بمناسبة تنصيب المكتب الولائي للحزب وتعيين محمد قندوز على رأسه.