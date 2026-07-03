التعرض لأشعة الشمس وقت الذروة.. هذا ما يحدث؟

تُعد فترة ما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا من أخطر أوقات التعرض للشمس، إذ تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها خلال هذه الساعات.

في دراسة نُشرت في مجلة علمية، وجد باحثون أن التعرض للحرارة الشديدة في الهواء الطلق يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصة عند العمل أو ممارسة نشاط بدني خلال ساعات الحر الشديد، حسب موقع link.springer

كيف يتفاعل الجسم مع الحرارة الشديدة؟

عندما ترتفع حرارة الجسم، يبدأ في تشغيل آليات الدفاع الطبيعية للحفاظ على درجة حرارة داخلية مستقرة:

زيادة إفراز العرق.

توسع الأوعية الدموية القريبة من الجلد.

زيادة معدل التنفس أحيانا.

زيادة استهلاك السوائل والأملاح.

لكن إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا أو استمر التعرض للشمس فترة طويلة، فقد تعجز هذه الآليات عن مواكبة فقدان السوائل وارتفاع حرارة الجسم، وفق موقع who

ماهي الأسباب التي تؤثر الجسم؟

الجفاف

التعرق المستمر يؤدي إلى فقدان الماء والأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم. وعندما لا يتم تعويض هذه السوائل، تبدأ أعراض الجفاف بالظهور، ومنها:

العطش الشديد.

جفاف الفم.

الصداع.

الدوخة.

التعب والإرهاق.

الإجهاد الحراري

إذا استمر فقدان السوائل، قد ينتقل الجسم إلى مرحلة تعرف بالإجهاد الحراري، وتشمل أعراضها:

تعرق غزير.

ضعف عام.

تشنجات عضلية.

غثيان.

صعوبة التركيز.

تسارع نبضات القلب.

حروق الشمس

أشعة الشمس فوق البنفسجية لا تسبب الحرارة فقط، بل تلحق أضرارا مباشرة بخلايا الجلد والحمض النووي داخلها.

ومن علامات حروق الشمس:

احمرار الجلد.

الشعور بالألم والحرقة.

تورم الجلد.

ظهور فقاعات مائية في الحالات الشديدة.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن حروق الشمس المتكررة، خاصة في الطفولة والمراهقة، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد في المستقبل.

التأثير على الدماغ

عندما ترتفع حرارة الجسم بشدة، يقل تدفق الدم إلى بعض الأعضاء الحيوية ويزداد الضغط على الجهاز العصبي.

وقد تظهر أعراض مثل:

التشوش الذهني.

ضعف التركيز.

الدوار.

الإغماء أحيانا.

ضربة الشمس

تُعد ضربة الشمس أخطر مضاعفات التعرض للشمس وقت الذروة.

وتحدث عندما يفشل الجسم في تبريد نفسه، فترتفع حرارته بسرعة إلى مستويات خطيرة قد تتجاوز 41 درجة مئوية.

من أعراضها:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

ارتباك وفقدان الوعي.

توقف أو انخفاض التعرق.

تسارع النبض والتنفس.

وتعتبر ضربة الشمس حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجها بسرعة. وفق منظمة الصحة العالمية

تأثيرات أخرى أقل شهرة

أضرار العينين

التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية قد يزيد من خطر:

التهابات سطح العين.

المياه البيضاء (الساد).

بعض أمراض الشبكية.

الشيخوخة المبكرة للجلد

يمكن أن تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى:

التجاعيد المبكرة.

فقدان مرونة الجلد.

ظهور البقع الداكنة.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأطفال.

كبار السن.

العمال الذين يعملون في الهواء الطلق.

مرضى القلب والرئة والكلى.

الرياضيون.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب الخروج بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا قدر الإمكان.

شرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش.

ارتداء قبعة وملابس فاتحة اللون.

البحث عن الظل عند التواجد خارج المنزل.

استخدام واقٍ شمسي مناسب.

ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية، حسب موقع who