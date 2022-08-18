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الجزائر

التعرف على هوية 18 جثة “متفحمة” من ضحايا الحرائق بالطارف

الشروق أونلاين
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التعرف على هوية 18 جثة “متفحمة” من ضحايا الحرائق بالطارف

تعرف خبراء في الأدلة الجنائية، الخميس، على 18 جثة متفحمة تعود لضحايا حرائق الغابات بولاية الطارف.

وذكرت إذاعة الطارف الجهوية أن 6 خبراء من المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام ببوشاوي، و10 من الشرطة العلمية بقسنطينة تنقلوا من أجل التعرف على هوية الجثث المتفحمة جراء الحرائق، التي عرفتها ولاية الطارف مساء الأربعاء.

كما أشارت الإذاعة إلى تمكن الخبراء من الكشف عن هوية 18 جثة، فيما تعذر عليهم التعرف على هوية 15 جثة أخرى تعود لضحايا المأساة التي عرفتها الولاية.

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