التعرق المفرط.. أسباب ومضاعفات

التعرق هو عملية طبيعية وضرورية لتنظيم درجة حرارة الجسم، إلا أن التعرق الزائد قد يجعل الأمر مزعجا.

يعاني كثير من الأشخاص من هذه الحالة على مستوى الوجه، الإبطين، القدمين، اليدين وفروة الرأس بسبب الإجهاد وبعض الأطعمة والمشروبات أو نوع من الأدوية وقد يخفي فرط التعرق أمراضا خطرة.

أسباب قد تجعلك تتعرق كثيرا

1_فرط التعرق البؤري الأولي

يعتقد أنه يحصل بسبب مشكلة في الجهاز العصبي تنتقل وراثيا،مما يجعل الجسم ينتج العرق عندما لاتكون هناك حاجة إليه.

2_الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية فمن المرجح أن تكون حساسا للحرارة وتعاني من التعرق الزائد والتاريخ العائلي له صلة بذلك.

3_مرض السكري

يعاني مريض السكري من التعرق الزائد في حالة النوم وعند تناول أطعمة معينة وعندما تنخفض نسبة السكر في الدم.

4_الدواء

حيث أن مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم ومثبطات علاج الخرف تسبب التعرق الزائد.

5_تغير في مستوى الهرمونات

حيث يتسبب ذلك في حالة من التعرق المفرط عند النساء في فترة الحمل وكذا فترة ماقبل انقطاع الطمث، وفقا لموقع spire healthcare.

فرط تعرق اليدين:

يشعر الأشخاص الذين يعانون من التعرق الشديد في أيديهم بالحرج والخجل وفي بعض الأحيان بالتوعك الشديد مما يزيد في مستوى التوتر والقلق لديهم ،فإن الإمساك بقلم بسيط والذي سينزلق حتما أو مصافحة شخص ما يصبح الأمر محنة حقيقية مما قد يؤدي إلى إعاقة تتفاقم مع الإجهاد ،ولعل أسباب ذلك لاتزال غير مفهومة، وفق موقع Docteur humou.

التعرق الزائد في الإبط:

يرتبط التعرق الزائد تحت الإبطين بإفراز الغدد العرقية الموجودة تحت الذراعين فهي ضرورية لآليات التنظيم الحراري،ومن وجهة نظر فيسيولوجية تم تحديد ثلاثة أسباب محتملة لتفسير التعرق الزائد تحت الإبط هي:

1_خلل هرموني مثل فرط نشاط الغدة الدرقية .

2_خلل في الجهاز العصبي على الرغم من أن درجة حرارة الجسم طبيعية.

3_الوراثة حيث تتعلق العوامل الوراثية ب25%من الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق مع إصابة أحد الوالدين بنفس المشكلة.

ما الذي يسبب تعرق الرأس؟

التعرق على الوجه أو الرأس أو فروة الرأس هو ظاهرة طبيعية عند ممارسة الرياضة أو الشعور بالحرارة الشديدة أو حال التوتر والقلق.

في بعض الأحيان يمكن أن يعزى التعرق الزائد في الرأس والوجه إلى مشكلة طبية تسمى فرط التعرق القحفي الوجهي والناتج عن فرط نشاط الغدد العرقية .

وللحد من تعرق الرأس يجب تنقية البشرة بآنتظام من خلال تنظيف فروة الرأس والوجه يوميا لتقليل تراكم الزيوت والأوساخ على البشرة والوقت المثالي لذلك هو نهاية اليوم .كما أن مراقبة وقت حصول ذلك سيساعد على تحديد الأسباب وإدارتها، حسب Degreedeodorant.

التعرق الليلي

غالبا مايسبب مشاكل في النوم وآظطراب المزاج وصعوبة التركيز ،يحصل لعدة أسباب:

ـ ممارسة الرياضة و النوم مباشرة .

ـ تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم يمكن أن يسبب التعرق الليلي كما يمكن أن يساهم النظام الغذائي غير المناسب في زيادة الوزن والسمنة بالتالي شدة التعرق ليلا .

ـ أدوية الإكتئاب والسكري خاصة بعد عملية الإنسحاب من العلاج.

ـ الإجهاد حيث يمكن أن تحصل نوبة تعرق شديد كرد فعل الجسم على موقف مرهق كالضغوط اليومية أو قلق أو مشاعر شديدة ورؤية الكوابيس.

ـ يمكن أن يرتبط التعرق الليلي بالتغيرات الطبيعية في مستوى الأستروجين بشكل خاص عند بداية انقطاع الطمث.

ـ انقطاع التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساقين أو إضطراب في غدة ما تحت المهاد، فيروس نقص المناعة البشرية ،إلتهاب الكبد، التهاب الشغاف أو القلب، التهاب العظام، سرطان الغدد الليمفاوية،سرطان الدم وغيرها. حسب موقع Gephar.

التعرق الشديد والأمراض الجلدية

عندما تتعرق القدمين واليدين والإبطين والرأس كثيرا ماتظهر مشاكل الجلد منها:

ـ فطريات الأظافر والجلد وخاصة على القدمين.

ـ الثآليل على اليدين والقدمين.

ـ قضمة الصقيع عند الأشخاص الذين يعملون في البرد. وفقا لموقع ameli.fr.

ماذا نفعل مع التعرق الزائد؟

تسمح لك بعض الطرق بالتعرق بشكل أقل وبالتقليل من روائح الجسم الكريهة.

1_الخضوع للعلاج الطبي:

في البداية لن يتمكن سوى طبيب الأمراض الجلدية من تشخيص فرط التعرق وغالبا ماتكون العلاجات المضادة لذلك مزعجة لأنها تعتمد على عدة أسابيع.

2_استخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق:

تعمل مضادات التعرق على تضييق مسام الجلد بفضل أملاح الألمنيوم التي تحتوي عليها، إلا أنها غالبا ما تتعرض للإنتقاذ لارتباطها بخطر الإصابة بسرطان الثدي لذلك غالبا مايفضل حجر الشب على المنتجات الإصطناعية.

3_إزالة الشعر

فهذا يساعد على الحد من آلتصاق العرق به لتجنب الروائح الكريهة.

4_الإنتباه لنظامك الغذائي:

تعمل بعض الأطعمة والمشروبات على تعزيز إنتاج العرق لذلك لابد من تفادي التبغ والقهوة والأطعمة الحارة.

5_إرتداء ملابس مناسبة:

تجنب الملابس المصنوعة من المواد الإصطناعية وآرتداء بدلا عنها ملابس قطنية او مصنوعة من الكتان كما ينصح بتجنب الأحذية البلاستيكية لمن يعانون من تعرق القدمين، وفقا لموقع livi.

كيف تتعرق أقل كل يوم؟

_الإستحمام يوميا بعد ممارسة الرياضة.

_تجفيف أجزاء الجسم جيدا لتجنب النقع.

_الغسل بصابون ذو درجة حموضة محايدة.وفقا لموقع etiaxil.fr.