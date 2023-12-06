التعليقات تلاحق صاحب الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ (فيديو)

رغم مرور أيام على الهدف الغريب الذي سجله حارس مرمى هامبورغ الألماني، إلا أن التعليقات لم تتوقف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بالهدف العكسي الأسوأ في التاريخ.

ولم يحسن حارس المرمى دانييل هوير فيرنانديز، التعامل مع تمريرة من زميله المدافع خلال الداربي بين هامبورغ وسان بولي لحساب الدرجة الثانية والألمانية، وسدد بقوة في مرماه.

🙀 حارس مرمى فريق هامبورغ الألماني يسجل هدفاً غريباً في مرماه pic.twitter.com/nEB7NmNt4E — ملعبكم (@tvgoals_Net) December 3, 2023

واختلفت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين متعاطفين مع الحارس، ومتهكمين على الهدف، الذي وصف بأنه الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ.