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رياضة

التعليقات تلاحق صاحب الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ (فيديو)

عمر سلامي
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التعليقات تلاحق صاحب الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ (فيديو)
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حارس هامبورغ

رغم مرور أيام على الهدف الغريب الذي سجله حارس مرمى هامبورغ الألماني، إلا أن التعليقات لم تتوقف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بالهدف العكسي الأسوأ في التاريخ.

ولم يحسن حارس المرمى دانييل هوير فيرنانديز، التعامل مع تمريرة من زميله المدافع خلال الداربي بين هامبورغ وسان بولي لحساب الدرجة الثانية والألمانية، وسدد بقوة في مرماه.

واختلفت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين متعاطفين مع الحارس، ومتهكمين على الهدف، الذي وصف بأنه الهدف العكسي الأسوأ في التاريخ.

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