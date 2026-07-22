التعليق الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية المبرمجة لشهر أوت

قرّرت وزارة الثقافة والفنون يوم الأربعاء، التعليق الفوري لجميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي، التي كانت مبرمجة عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أوت 2026.

وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى “الظروف الاستثنائية التي تشهدها عدة ولايات من الوطن. جراء نشوب حرائق الغابات، المتزامنة مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة”.

حيث أسدت وزيرة القطاع “تعليمة صارمة وملزمة، تقضي بالتوقيف الآني لكل المهرجانات الاحتفالية دون استثناء”، يقول البيان.

وتابع بيان الوزارة بأن “الإجراء الاستعجالي المنطلق من واجب التضامن الكامل مع أبناء شعبنا في هذه المحنة الكبرى، يمليه: