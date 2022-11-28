التعليم الجامعي عن بعد بداية من السداسي الثاني

الوزارة تأمر بتفعيل منصة "مودل" والقرار يخص الوحدات الأفقية

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري الجامعات تفعيل منصة مودل ” Moodle”، لتدريس الوحدات الأفقية عن بُعد بداية من السداسي الثاني للسنة الجامعية الجارية.

وبعد إنشاء اللجنة القطاعية لإرساء التعليم العالي عن بعد في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لقرار صادر خلال شهر سبتمبر، دعت الوزارة مديري الجامعات للشروع في التجسيد الميداني لمسعى القطاع في مجال إرساء التعليم عن بعد في مؤسساتها والذي تشرف عليه اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم 1242 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022.

وفي السياق، تقرر تعميم تدريس الوحدات الأفقية حصرًا عبر نمط التعليم عن بعد بدءا من السداسي الثاني للسنة الجامعية 2022-2023.

وشددت الوزارة على ضرورة وضع منصة “Moodle” حيز الخدمة لدى المؤسسات التي لم تتدعم بعد بهذه المنصة، مع تمكين كل الأساتذة الذين يُدرسون الوحدات الأفقية من حسابات خاصة بهم في المنصة، ودعوتهم إلى متابعة التكوين الذي يسمح لهم باستعمال المنصة والتحكم فيها.

ودعت الوصاية في السياق إلى إعداد دليل عملياتي لفائدة الأساتذة حول كيفيات استعمال المنصة، لاسيما طرق التسجيل وآليات التقييم عبر الخط، وإنشاء عناوين بريد إلكترونية مؤسساتية للطلبة، لتمكين كل طالب من اسم مستخدم (رقم بطاقة الطالب وكلمة مرور).

وأكدت الوزارة على ضرورة تصميم الأرضية بطريقة تسمح للطلبة بالولوج بسهولة ووضوح للدروس، عبر تصنيف الطلبة حسب الدفعات ومستوى التكوين والتخصص والسنة الجامعية والمجموعة، والفوج.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة التحضير الجيد لهذه العملية التي تعتبر أولى لبنات تطوير نمط التعليم عن بعد ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتمدت رسميا بداية من السنة الجامعية الحالية نمط التعليم عن بعد بالإضافة للتعليم الحضوري بعد ما سبق وأن تم الاعتماد عليه خلال فترة جائحة كورونا شهر مارس 2020 من أجل انقاذ السنة الجامعية، واستمر لمدة عامين بالتناوب مع نظام التعليم الحضوري.