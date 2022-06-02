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التعليم العالي: إجراء جديد بخصوص المصادقة على الوثائق البيداغوجية

الشروق أونلاين
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التعليم العالي: إجراء جديد بخصوص المصادقة على الوثائق البيداغوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تخصيص منصة رقمية للطلبة الراغبين في المصادقة على الوثائق البيداغوجية مع تمديد أيام الاستقبال على مستوى المديريات.

وجاء في بيان للوزارة أنه “نظرا للطلبات الكثيرة للمصادقة على الوثائق البيداغوجية من كشوف النقاط والشهادات، التي تمنحها مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة مع نهاية السنة الجامعية 2021/2022، فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم المعنيين أنّه يتوجّب أولاّ التسجيل عبر المنصّة الرقميّة المعدّة لهذا الغرض عبر موقع الوزارة “www.mesrs.dz”.

وأوضحت الوزارة أن الاستقبال، على مستوى مديرية المعادلات والشهادات بالوزارة، للتصديق على هذه الوثائق، سيكون من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف (08:30) صباحا إلى غاية منتصف النهار (12:00)، وذلك بغية تلبية هذه الطلبات في ظروف مريحة.

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