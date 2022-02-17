التعليم العالي: الترشح للتأهيل الجامعي بداية من شهر ماي المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، عن الرزنامة الزمنية لتنظيم دورتي الترشح للتأهيل الجامعي بعنوان سنة 2022.

وكشفت الوزارة عن رزنامة الترشح الخاصة بالتأهيل العلمي، اذ سيكون إيداع ملفات الترشح للدورة الثانية عبر المنصة الرقمية من 2 الى 15 ماي، أين سيتعين على اللجان الجهوية تقييمها في الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ماي.

وأوضح المصدر ذاته أن إرسال نتائج المداولات والمحاضر إلى وزير التعليم العالي سيكون في الـ30 من الشهر نفسه، لتعلن نتائج الدورة في الفاتح من شهر جوان.

كما تقرر فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون من 2 إلى 9 جوان على أن يتم دراستها من طرف اللجان الجهوية في الفترة الممتدة من 11 إلى 18 جوان، كما حددت الوزارة تاريخ 21 جوان للإعلان عن النتائج بعد دراسة الطعون.

أما الدورة الثالثة فحدد تاريخ انطلاقها يوم 25 سبتمبر من السنة الجارية على أن يتم عبر المنصة الرقمية إيداع الملفات خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 15 أكتوبر ليتم المصادقة عليها بين 16 و22 من نفس الشهر.

وقد تم تحديد فترة تقييم ملفات المترشحين بين 23 و29 أكتوبر لترسل محاضر النتائج والمداولات للوزير يوم 30 أكتوبر ليتم الاعلان عن النتائج بتاريخ 2 نوفمبر.

وبناء على ذلك، سيتم إعادة فتح الأرضية الرقمية لإيداع الطعون من 3 إلى 10 نوفمبر على أن تدرس بين 12 و19 نوفمبر ويتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 23 نوفمبر.