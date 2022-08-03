التعليم العالي: الكشف عن شروط التسجيل والتوجيه في الماستر

كشفت وزارة التعليم العالي عن شروط وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر.

وتضمن القرار رقم 998 المؤرخ في 2 أوت 2022، 4 فصول جاء في فصل الأول الشروط العامة للاتحاق بالماستر، أما الفصل الثاني فأوضح كيفيات الترتيب والتوجيه، طريقة التسجيل جاءت بالتفصيل في الفصل الثالث للقرار، في حين خصص الفصل الرابع والأخير للأحكام النهائية.

هل أصبح الإلتحاق بالماستر عن طريق مسابقة؟.. مسؤول بالوزارة يوضح

وفي 19 جوان 2022، أكد مسؤول بوزارة لتعليم العالي أن شروط الالتحاق بالتعليم بـ “الماستر” لم تتغير وهي نفسها المعمول بها في السنوات الفارطة، معتبرا أن اللغط الذي حدث كان نتيجة قراءة مختزلة للمرسوم التنفيذي الأخير.

وأوضح مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة، الأحد أن ردة الفعل التي عرفها هذا المرسوم كانت نتيجة قراءات متسرعة ومختزلة للمادة رقم 15.

وأكد المتحدث ذاته أن الالتحاق بطور الماستر يكون انطلاقا من دراسة ملف يقدمه الطالب للجان البيداغوجية أو لما يسمى بلجنة التوجيه والترتيب والتي تدرس الملف وفقا للمعايير المطلوبة وهو المعمول به منذ سنتين.

وأشار بوقزاطة إلى أنه 80 بالمئة من الخريجين الجدد بامكانهم الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي في طور الماستر في حين تبقى نسبة 20 بالمئة تخصص للخريجين القادمين من خارج المؤسسة أو المتسابقين القدامى، وبالتالي يؤكد المسؤول أنه لا شيء تغير ويبقى نفس النظام المعمول به خلال السنوات الفارطة.

شروط جديدة للالتحاق بـ “الماستر” بداية من الموسم المقبل

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا جديدا يحدد شروط التكوين في الطور الثاني من التعليم العالي “الماستر”.

وحسب المادة 15 من العدد 39 للجريدة الرسمية “يتم الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الثاني عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الاختبارات في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مدة التكوين في الطور الثاني “الماستر” يكون على مدار سنتين أي ما يعادل 4 سداسيات.

التعليم العالي: تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية للتكوين في الماستر

وفي 10 جانفي 2022، أعلن وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، عن تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية للتكوين في الطور الثاني (الماستر )، للموسم الجامعي 2023/2022.

وحسب بيان لمصالح الوزير فقد وقع عبد الباقي بن زيان قرارا، يسمح بموجبه تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية عبر المؤسسات الجامعية الجزائرية، للشروع في التكوين في الطور الثاني( الماستر ).

وفي هذا الصدد، كلف الوزير الاستاذ سعيداني بوعلام المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، للتنقل إلى جامعة محند اولحاج بالبويرة، رفقة وفد وزاري هام، بحيث التقى بمديري معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، البالغ عددها عشر)على المستوى الوطني، واطلعهم على فحوى ومضمون الأحكام التي تضمنها هذا القرار الوزاري الهام جدا، والذي انتظره طلبة هذه المعاهد، لينالوا حقهم في التكوين في الماستر المهني.

وفي سياق متصل منح مديرو معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية اجلا اقصاه 10 مارس 2022، لإنهاء فرق الاختصاص إعداد عروض التكوين في الطور الثاني (ماستر مهني) لاعتمادها بعنوان السنة الجامعية (2023/2022).

كما ذكر سعيداني أثناء هذا اللقاء على ضرورة تمكين الطلبة من القيام بالتربصات الميدانية داخل المؤسسات، واستغلال اتفاقيات الشراكة التي أبرمها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاعات المختلفة.