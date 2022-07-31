التعليم العالي: المفهرس الرقمي جاهز باللغتين الانجليزية والفرنسية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن الإنتهاء من ترجمة المفهرس الرقمي لحصيلة القطاع إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأوضح الوزير في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا “من جديد يسعدنا التواصل معكم أنتم أفراد الأسرة الجامعية، وهذا لإبلاغكم بالإنتهاء من ترجمة المفهرس الرقمي لحصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية،وسينشران لاحقا على الموقع الرسمي للوزارة”.