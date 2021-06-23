التعليم العالي: الوزارة تكشف عن طريقة تقييم الطلبة الذين درسوا عن بعد

أكد مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة، الأربعاء، سعي القطاع إلى توحيد الوسائط البيداغوجية التي تعتمدها الجامعات من خلال إيجاد أرضية تكنولوجية بيداغوجية مشتركة تندمج فيها كل المؤسسات الجامعية.

وأوضح بوكزاطة لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من هذه العملية هو تفادي الفروقات الحاصلة، خاصة فيما تعلق بالشرخ الرقمي بين الطلبة.

كما تحدث بوكزاطة عن الاختلال الحاصل من حيث التوجهات الكبرى للميادين المعرفية حيث تطغى العلوم الاجتماعية والإنسانية بنسبة 62 بالمئة على حساب الدراسات الهندسية والتكنولوجيا.

وأشار المتحدث إلى أن القطاع يعمل من خلال إحداث أقطاب الامتياز على محاولة ترجيح الكفة لكي تصبح العلوم الهندسية والتكنولوجيا تحتل المكانة اللائقة بها.

وفي هذا الصدد قال ضيف الصباح بإن القطب الجامعي بسيدي عبد الله سيشهد تطورا كبيرا من حيث التخصصات والإمكانيات التي ستتاح له باعتباره قطبا تكنولوجيا تريده السلطات العمومية أن يكون مختلفا عن غيره من الأقطاب التكنولوجية على غرار جامعة باب الزوار وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران من خلال احتضانه كمرحلة أولى لمدرستين وطنيتين عليتين في الذكاء الاصطناعي والرياضيات.

من جهة أخرى أعلن مدير التكوين بالوزارة، اعتزام القطاع فتح مدرستين عليتين وطنيتين جديدتين في الزراعة الصحراوية في كل من ولايتي الوادي وورقلة من أجل مواجهة التحديات التي تعرفها الجزائر في مجال الأمن الغذائي .

وأضاف المتحدث أن قطاع التعليم العالي سيندمج وبقوة ليكون قاطرة لتحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية خاصة فيما تعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن الصحي.