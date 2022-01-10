التعليم العالي: تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية للتكوين في الماستر

أعلن وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، الإثنين، عن تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية للتكوين في الطور الثاني (الماستر )، للموسم الجامعي 2023/2022.

وحسب بيان لمصالح الوزير فقد وقع عبد الباقي بن زيان قرارا، يسمح بموجبه تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية عبر المؤسسات الجامعية الجزائرية، للشروع في التكوين في الطور الثاني( الماستر ).

وفي هذا الصدد، كلف الوزير الاستاذ سعيداني بوعلام المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، للتنقل إلى جامعة محند اولحاج بالبويرة، رفقة وفد وزاري هام، بحيث التقى بمديري معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، البالغ عددها عشر)على المستوى الوطني، واطلعهم على فحوى ومضمون الأحكام التي تضمنها هذا القرار الوزاري الهام جدا، والذي انتظره طلبة هذه المعاهد، لينالوا حقهم في التكوين في الماستر المهني.

وفي سياق متصل منح مديرو معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية اجلا اقصاه 10 مارس 2022، لإنهاء فرق الاختصاص إعداد عروض التكوين في الطور الثاني (ماستر مهني) لاعتمادها بعنوان السنة الجامعية (2023/2022).

كما ذكر سعيداني أثناء هذا اللقاء على ضرورة تمكين الطلبة من القيام بالتربصات الميدانية داخل المؤسسات، واستغلال اتفاقيات الشراكة التي أبرمها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاعات المختلفة.