التعليم العالي: ترقية 90 أستاذ بحث

أعلن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، الخميس بالجزائر العاصمة، عن نتائج الدورة الـ 25 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين، والتي أسفرت عن ترقية 90 أستاذ بحث.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال الإعلان عن نتائج الدورة الـ 25 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين أنه “من مجموع 90 مترشحا للترقية من رتبة أستاذ بحث قسم (أ) إلى رتبة مدير بحث، تمت ترقية 57 مترشحا إلى رتبة مدير بحث”.

وأضاف بخصوص الترقية من رتبة أستاذ بحث قسم (ب) إلى رتبة أستاذ قسم (أ), أنه “من مجموع 71 مترشحا لمصف أستاذ بحث قسم (أ) تمت ترقية 33 منهم”.

ويتوزع هؤلاء الباحثين على فروع العلوم والتكنولوجيا، العلوم الأساسية، علوم الأرض والكون والحياة، وكذا العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأشار الوزير إلى أن عدد الباحثين “ارتفع من مصف مدير بحث وأستاذ بحث قسم (أ) إلى 695 مدير بحث وأستاذ بحث قسم (أ) من مجموع الباحثين الدائمين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات أخرى البالغ عددهم 2239 باحث دائم في كل مراكز البحث ووحداته”.

وفي هذا الصدد، اعتبر بن زيان أنه بترقية هذا العدد من الباحثين الدائمين “سيتعزز تأطير البحث العلمي من الباحثين ذوي المصف العالي”، داعيا إياهم إلى “العمل على استكمال مشاريع البحث التي توجد قيد الإعداد”.

المفهرس الرقمي جاهز باللغتين الانجليزية والفرنسية

وفي 31 جويلية 2022، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن الإنتهاء من ترجمة المفهرس الرقمي لحصيلة القطاع إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأوضح الوزير في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا “من جديد يسعدنا التواصل معكم أنتم أفراد الأسرة الجامعية، وهذا لإبلاغكم بالإنتهاء من ترجمة المفهرس الرقمي لحصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية،وسينشران لاحقا على الموقع الرسمي للوزارة”.