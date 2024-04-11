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التعليم العالي: فتح الترشح للترقية أمام الباحثين الدائمين

الشروق أونلاين
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التعليم العالي: فتح الترشح للترقية أمام الباحثين الدائمين
أرشيف
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح الترشح للترقية إلى رتبتي مدير البحث وأستاذ بحث قسم “أ” أمام الباحثين الدائمين.

وجاء في بيان للوزارة أنه “بإمكان:

  • أساتذة البحث قسم (أ)، الذين يثبتون 4 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • وأساتذة البحث قسم (ب) الذين يثبتون 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

تقديم ملفات ترشحهم للترقية إلى رتب:

ويمكن لكافة المترشحين “الاطلاع على شبكة التقييم، وشروط الترشح للترقية إلى الرتبتين، والرزنامة الزمنية لتنظيم هذه الدورة، عبر موقع الوزارة”.

وتودع ملفات الترشح، بشكل حصري، عبر الأرضية الرقمية PROGRES، باستعمال الحسابات الإلكترونية المهنية للمعنيين، يضيف البيان.

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