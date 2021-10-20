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الجزائر

التعليم العالي: فتح باب التوظيف في أكثر من 2500 منصب عمل بالقطاع

الشروق أونلاين
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التعليم العالي: فتح باب التوظيف في أكثر من 2500 منصب عمل بالقطاع

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الأربعاء، عن فتح باب التوظيف للالتحاق بأكثر من 2500 منصب بالقطاع.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية، أنه سيتم فتح باب التوظيف بـ 1655 منصب للأساتذة الباحثين و429 منصب للأستاذة المساعدين الإستشفائين، فيما تم تخصيص 500 منصب للطلبة الذين استفادوا من منح بالخارج حين عودتهم إلى أرض الوطن للإستفادة من خبرتهم.

من جهة أخرى أكد بن زيان أن تفعيل الإطار القانوني لتوظيف 4200 دكتور من خريجي الجامعة الجزائرية وفق شهادتهم سواء في الوظيف العمومي أو المؤسسات الإقتصادية العمومية كانت أو خاصة، خطوة كبيرة للإعتراف بهذه الشهادة خارج أسوار الجامعة.

واستعرض الوزير استراتيجية القطاع التي ترتكز على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وكذا الإنفتاح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي ولهذا يجري العمل على ادراج تخصصات تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، مشددا على أهمية تحسين المحيط البيئي للإبتكار في الجامعة.

ولتحقيق هذه المساعي، جدد بن زيان استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الطاقات والكفاءات المتوفرة لديه من أجل إنجاح البرامج الوطنية للبحث، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة.

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