التعليم العالي: منصة رقمية لتكوين الأساتذة في اللغة الانجليزية

كشف وزارة التعليم العالي عن الاجراءات الخاصة بتكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الانجليزية، من بينها استحداث منصة رقمية للتعليم عن بعد.

وحسب بيان للوزارة فقد تم توجيه مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، تتضمن أهم التوجيهات والمؤشرات التي حددت، بخصوص عدد الأساتذة المستهدف تكوينهم، من طرف مؤسسات التعليم العالي، مع نهاية الموسم الجامعي.

وأوضح البيان أنه بالنسبة لأساتذة العلوم والتكنولوجيا فقد تم تكوين 80 بالمائة على الأقل منهم، أما بالنسبة للأساتذة في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية وميدان العلوم الطبية، فتم تكوين 100 بالمائة من الأساتذة الذين يدرسون الوحدات الأفقية.

أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية التي تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات،أو أقسام تكوين في اللغة الإنجليزية، فعليها التكفل باستغلالها في تكوين أساتذتها. يضيف المصدر ذاته.

وبالنسبة للمؤسسات الأخرى سيوضع تحت تصرفها منصة رقمية من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد ، بدءا من 1 ديسمبر 2022 ، مخصصة لتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية. تؤكد الوزارة.

وسيتعين، حسب المصدر ذاته على للمؤسسات الجامعية التي تتوفر على مكونين متحكمين في اللغة الإنجليزية، الشروع في تدريس المواد التي يشرف عليها هؤلاء الأساتذة باللغة الإنجليزية، بدءا من السنة الجامعية الجارية.