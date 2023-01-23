التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية

تقام دورة اللجنة الجامعية الوطنية للترقية إلى رتبة الأستاذية في شهر أكتوبر المقبل. حسب ما أكده منسّق نقابة “الكناس” (المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي) عبد الحفيظ ميلاط.

وقال ميلاط في منشور على فيسبوك:”بعد التواصل مع الوزارة الوصية، نؤكد للأسرة الجامعية أن الترقية ستكون بنفس الشروط السابقة، وفي نفس المواعيد التي تمت في السنة الماضية”.

وأجريت الدورة السابقة للترقية إلى رتبة الأستاذية، في الفترة ما بين 27 أكتوبر 2022 و17 نوفمبر 2022. وشملت الأساتذة الجامعيين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ محاضر قسم “أ”.