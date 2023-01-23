-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية

الشروق أونلاين
  • 211
  • 0
التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية
أرشيف
جامعة الجزائر 3

تقام دورة اللجنة الجامعية الوطنية للترقية إلى رتبة الأستاذية في شهر أكتوبر المقبل. حسب ما أكده منسّق نقابة “الكناس” (المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي) عبد الحفيظ ميلاط.

وقال ميلاط في منشور على فيسبوك:”بعد التواصل مع الوزارة الوصية، نؤكد للأسرة الجامعية أن الترقية ستكون بنفس الشروط السابقة، وفي نفس المواعيد التي تمت في السنة الماضية”.

وأجريت الدورة السابقة للترقية إلى رتبة الأستاذية، في الفترة ما بين 27 أكتوبر 2022 و17 نوفمبر 2022. وشملت الأساتذة الجامعيين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ محاضر قسم “أ”.

مقالات ذات صلة
أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون وجورجيا ميلوني

أهم تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون وجورجيا ميلوني

لعمامرة يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية

لعمامرة يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية

العقوبات الغربية ضد روسيا

العقوبات الغربية ضد روسيا

ميلة: حجز نصف مليار من الأوراق المزورة بالقرب من مقبرة

ميلة: حجز نصف مليار من الأوراق المزورة بالقرب من مقبرة

بالفيديو..  الأستاذة ضحية الطعن بباتنة تجتاز امتحان الترقية

بالفيديو..  الأستاذة ضحية الطعن بباتنة تجتاز امتحان الترقية

الجزائر… وُجهة الإيطاليّين

الجزائر… وُجهة الإيطاليّين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد