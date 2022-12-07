التعليم العالي: نحو تكوين 50 ألف مهندس في الإعلام الآلي

كشفت وزارة التعليم العالي عن تسطير برنامج تكويني لفائدة 50 ألف مهندس وحاملي شهادتي الليسانس والماستر في الإعلام الألي بحلول جوان 2025.

وحسب بيان للوزارة فإن البرنامج يهدف إلى تعزيز تكوين موارد بشرية “مؤهلة” في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام الألي.

وجاء في ذات البيان أنه في إطار “تعزيز تكوين موارد بشرية مؤهلة في مجال اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام الألي والذكاء الاصطناعي واعداد كفاءات عالية وفائقة المهارة في هذا المجال وتماشيا مع زمن الرقمنة” سطرت الوزارة “مشروع برنامج تكويني لفائدة 50.000 مهندس وحاملي شهادتي الليسانس والماستر في الإعلام الألي بحلول جوان 2025″.

أضاف نفس المصدر أنه “طبقا لتوجيهات الوزير كمال بداري تم ارسال مذكرة الى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي بخصوص و ضع برنامج تكويني لبلوغ هذا الهدف في أفاق 2025”, وتضمنت هذه المراسلة “تقديم جملة من المعطيات والمعلومات التي تتعلق باحتياجات مؤسسات التعليم العالي في مجال التأطير البيداغوجي في تخصص الاعلام الألي وفي المواد ذات الصلة بهذه الشعبة, وكذلك بتعددات الطلبة “المسجلين في هذا التخصص بعنوان السنة الجامعية 2022 / 2023 حسب طور التكوين وسنة التسجيل.

وتضمنت المذكرة أيضا “احصاء طلبات التوظيف المقدمة من طرف حاملي الدكتوراه في الإعلام الألي” وكذا “حاملي شهادة الدكتوراه في الإعلام الألي غير الموظفين على مستوى كل مؤسسة جامعية”.