التعويض الفوري لحوادث السيارات يدخل حيز الخدمة

لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالعاصمة

أطلق الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجزائر العاصمة خدمة جديدة في مجال التأمين على السيارات تتيح للمؤمن لهم الحصول على التعويض في اليوم نفسه الذي يتم فيه التصريح بالحادث، في إطار برنامج يهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتحديث خدمات التأمين، وفق ما أفاد به بيان للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

وأوضح البيان أن الآلية الجديدة، التي تحمل اسم “PV Minute”، أصبحت متاحة على مستوى جميع وكالات الصندوق الجهوي بالجزائر العاصمة، بعد تطبيقها لأول مرة على مستوى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بوهران.

ويعتزم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تعميم هذه الخدمة تدريجياً على جميع صناديقه الجهوية، إضافة إلى شبكة مكاتبه المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة ملفات حوادث السيارات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالجزائر العاصمة سخّر جميع الوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان المعالجة السريعة للملفات، بما يسمح بصرف التعويضات فورياً متى استوفت ملفات الحوادث الشروط المطلوبة.

وأضاف البيان أن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن برنامج واسع لتحديث خدمات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يشمل الرقمنة التدريجية للخدمات، والتحسين المستمر لأدوات تسيير ملفات الحوادث، وتطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية.

كما ذكّر الصندوق بمشاركته في الحملة الوطنية للوقاية من حوادث المرور، الممتدة من 20 جوان إلى 31 أوت.

وعلى صعيد المؤشرات، سجل فرع التأمين على السيارات لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نمواً بنسبة 11 بالمائة خلال سنة 2025، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة في هذا الفرع 6.7 مليار دينار جزائري، وفق المصدر ذاته.