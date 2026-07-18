التغذية العلاجية… ركيزة أساسية في مرافقة مرضى السرطان

دورة تكوينية لفائدة مرضى السرطان

اختتم المعهد الوطني للصحة العمومية دورة تكوينية وطنية متخصصة في مجال التغذية العلاجية الموجهة لمرضى السرطان، بمشاركة أطباء عامين وأخصائيين في التغذية. واستمرت هذه الدورة خمسة أيام كاملة، وأشرف عليها عدد من الأساتذة والخبراء الذين قدموا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ركزت على أحدث المستجدات العلمية المرتبطة بالتغذية السريرية.

ويأتي تنظيم هذا التكوين في ظل تزايد الاهتمام بالدور الذي تلعبه التغذية في تحسين الحالة الصحية لمرضى السرطان، إذ لم تعد تقتصر على كونها وسيلة داعمة للعلاج، بل أصبحت عنصرا أساسيا ضمن خطة التكفل الطبي الشامل بالمريض.

وتناول البرنامج التكويني مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالتغذية والصحة العامة في الجزائر، مع إبراز أهمية إشراك أخصائي التغذية ضمن الفرق الطبية متعددة التخصصات. كما سلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين النظام الغذائي وصحة الأمعاء والجهاز المناعي، ودور الميكروبيوتا في التأثير على تطور المرض والاستجابة للعلاج.

وتطرق المشاركون إلى الاحتياجات الغذائية الخاصة بمرضى السرطان، وتأثير العلاجات الكيميائية والإشعاعية على الوضع التغذوي، إلى جانب دراسة ظاهرتي سوء التغذية والهزال الحاد وسبل الوقاية منهما. كما تم التوقف عند أهمية صحة الفم والأسنان لدى المصابين بالأورام، لما لها من تأثير مباشر على القدرة على تناول الطعام.

تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الغذاء والسرطان

ركزت الدورة كذلك على توضيح العادات الغذائية التي قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مقابل التعريف بالأغذية ذات الخصائص الوقائية، مع تفنيد عدد من الأفكار الشائعة غير المبنية على أسس علمية.

وشملت المحاور أيضا إعداد برامج غذائية تتماشى مع المطبخ الجزائري، والتعريف بطرق الطهي الصحية التي تحافظ على القيمة الغذائية للأطعمة، إضافة إلى التكوين في مجالات التغذية المعوية والوريدية والتكفل بالآثار الجانبية للعلاج.

وأكد المؤطرون، أن التغذية العلاجية تشكل أحد المفاتيح الأساسية لتحسين نتائج العلاج والحد من المضاعفات، فضلا عن مساهمتها في دعم الحالة النفسية والجسدية للمريض. كما خصص جزء من التكوين لخصوصيات تغذية الأطفال المصابين بالسرطان وسبل إعادة تأهيلهم غذائيا، بما يعزز فرص التعافي ويحسن جودة الحياة.