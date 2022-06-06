التغريدة المسيئة للرسول محمد.. الأزهر يصدر أول تعليق

أعرب الأزهر، عن إدانته واستنكاره الشديد لما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند من تطاول وسوء أدب في الحديث” عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة.

وقال الأزهر في بيان له إن التصريحات كشفت “جهلا فاضحا” فيما يتعلق بـ “تاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق”.

وأكد الأزهر أن التصريحات تعد “سخفا من القول الذي يردده بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين”.

واعتبر أن “مثل هذا التصرف هو “الإرهاب” الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة”.

وطالب المجتمع الدولي أن “يتصدى بكل حزمٍ وبأس وقوّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين”.

وأكد الأزهر أن “ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبي العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين – هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة”.

مفتي عُمان: لهذا السبب يتطاولون على مقام الرسول

التطاول على مقام الرسول وعلى حرمات الإسلام، ليست ناشئة إلا عن الاستخفاف بأمة المسلمين، حسب مفتي عُمان أحمد بن حمد الخليلي.

وقال مفتي عُمان في تغريدة على تويتر صباح الإثنين:”إن كثرة التطاول على مقام الرسول الأعظم، وعلى حرمات الدين الحنيف ليست ناشئة إلا عن الاستخفاف بأمة الإسلام”.

وتابع الخليلي يقول أنّ ذلك نجم عن “تفرق المسلمين، وفقدان الوحدة الإيمانية التي تجمعهم، وتجعل كل عدوّ لها يحسب لها ألف حساب”.

قبل أن يخلص إلى القول:”وعليه فلا بد من علاج هذه العلة المستشرية في جسم الأمة. وعليها أن تكون موحّدة الموقف في مثل هذه القضايا”.

ويشير المفتي بذلك إلى حادثة إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

بعد إساءة مسؤول هندي للرسول الكريم.. أولّ ردّ رسمي من السعودية

وفي 5 جوان 2022، عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن “شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام”.

وأكدت الخارجية السعودية “رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافّة”.

وتابعت:”ترحّب وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل”.

بعد إساءة مسؤول هندي للرسول الكريم.. أول ردّ فعل من الهند

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند عن تعليق عضوية المتحدثين باسمه نوبور شارما ونافين جيندال في حزب، عقب تصريحات مسيئة للنبي محمد.

وجاء في بيان للحزب:”عبر تاريخ الهند الممتد لآلاف السنوات، ازدهرت كل الأديان، وحزب بهاراتيا جاناتا يحترم الأديان جميعها”.

وأضاف:”يندّد الحزب بشدة بإهانة أي شخصيات دينية لأي دين. كما يعارض حزب بهاراتيا جاناتا بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين”.

قضية الإساءة للرسول الكريم.. قطر تستدعي سفير الهند

استدعت وزارة الخارجية القطرية الأحد، السفير الهندي سلمته مذكرة رسمية برفضها التام وشجبها لتصريحات مسؤول في الحزب الحاكم ضد الرسول الكريم.

وأكدت الخارجية القطرية “أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند”.

“إلا رسول الله يا مودي”.. هاشتاج يجتاح الشبكات ردا على سياسي هندي

عبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تغريدة لسياسي هندي أساء فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتساءل المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم في الهند، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن سبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ حينها العاشرة من عمرها.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية أن السؤال يحمل في ثناياه إساءة للمصطفى، وتعديا سافرا على الخطوط الحمراء، ورفعوا وسما بعنوان #إلا-رسول-الله-يا-مودي، حيث تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه العلامة محمد حسن الددو نداءا إلى الأمة الإسلامية، جاء فيه” نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، أن يغضبوا لرسول الله كل بقدر استطاعته بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريض لأمنا عائشة… اغضبوا يا أمة المليار”.

ونشرت الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام تغريدة في صفحتها على تويتر، قالت فيها:” إساءات الحكومة الهندية بحق جناب رسول الله ﷺأصبحت مكررة حد المنهجية الأمر الذي يوجب على الأمة الإسلامية جمعاء أن تهب للدفاع عن نبيها والضغط من أجل طرد السفير الهندي في بلدانها حتى تعلم الحكومة الهندية أن الإساءة لرسول ﷺ جريمة لا تمر وخطأ لا يغتفر”.

ونبّهت الهيئة الإسلامية إلى أنه من ” واجب المسلمين تجاه من يسب الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقاطعوه سياسيا واقتصاديا انتصارا لله ولرسوله وللمسلمين، فلا خير في علاقة دبلوماسية لم تحفظ للأمة عزتها”.

ودعا مغردون، عبر تويتر، إلى مقاطعة جميع المنتجات الهندية حتى “تعرف حكومة الهند أن المسلمين لا يقبلون أن يهان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم” ونشروا صورا للبضائع المستهدفة.

يذكر، أن عناصر من الشرطة الهندية شنّت اعتداءات على المسلمين بالضرب بالعصي والإهانة والاعتقالات جراء دفاعهم عن دينهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.