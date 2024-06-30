التقارير المالية والأدبية تثير الرعب في المركزية النقابية

تاقجوت يشدد على أنه لا مناص من تقديم جميع الهياكل لحصيلتها

أدت خلافات حادة إلى تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد لفدرالية عمال المالية التابعة للمركزية النقابية، في ختام المؤتمر الوطني التجديدي لهذه الاتحادية الذي عقد الأحد، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في وقت شدد فيه الأمين العام للتنظيم النقابي الأكبر في البلاد، عمار تاقجوت، على أنه لا مناص أمام أي هيكل وطني أو ولائي سوى تقديم حصيلة نشاطه خصوصا المالية منها.

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، من مصادر قيادية ببيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن المؤتمر الوطني لاتحادية عمال قطاع المالية، هو الرابع والعشرون من نوعه من بين الهياكل الوطنية والولائية التي عقدت مؤتمراتها التجديدية في ظرف عام، هي الفترة التي تولى فيها تاقجوت مقاليد دار الشعب (نهاية جويلية 2023).

وخلال المؤتمر الذي جرى بإشراف الأمين العام للتنظيم النقابي، عمار تاقجوت، رفقة أعضاء من الأمانة الوطنية، افتتحت الأشغال بكلمة من المسؤول الأول تطرق فيها لعملية التجديد التي كانت حتمية لإعادة وضع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على سكة الشرعية، من خلال تجديد الهيئات والهياكل الوطنية والولائية.

وخلال كلمته، شدد عمار تاقجوت على ضرورة أن تقدم كل فدرالية واتحاد ولائي ونقابة وطنية حصيلة نشاطها وخصوصا التقارير الأدبية والمالية، عند تجديد الهيئات، ما يضفي حسبه مزيدا من المصداقية أمام القاعدة العمالية.

وكما هو معلوم، ووفق ما صرح به تاقجوت سابقا لـ”الشروق”، فإنه ورث تنظيما نقابيا بحسابات مالية شبه فارغة، إضافة إلى ديون وصلت 8 ملايير سنتيم، وهي الوضعية التي تسببت فيها ممارسات وتراكمات سابقة منذ سنوات طويلة، على غرار القيام بنشاطات وعمليات شراء مختلفة للمعدات وغيرها، لكن لم يتم تسديد مستحقاتها.

كما سبق للأمين العام عمار تاقجوت أن تحدث عن جرد دقيق ومفصل لممتلكات المركزية النقابية عبر كامل ولايات الوطن وجعل تسييرها يتم وفق هيكل مركزي، والاطلاع بالتفصيل على الحصيلة المالية لعمليات تأجيرها.

وبالعودة إلى أشغال مؤتمر عمال قطاع المالية، فقد اختتم دون انتخاب ولا تزكية أمين عام جديد للاتحادية، جراء خلافات حادة بين أعضاء المجلس الوطني والنقابيين عموما بشأن هوية من سيتولى المنصب.

ورغم انتخاب لجنة تنفيذية وطنية وأيضا مجلس وطني للفدرالية، إلا أن محاولات انتخاب أمين عام باءت بالفشل، بعد أن رفض أعضاء من المجلس الوطني وأيضا من اللجنة التنفيذية الأسماء التي تم ترشيحها.

ومن المنتظر أن تتوقف عمليات إعادة هيكلة الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية للمركزية النقابية، بسبب الانتخابات الرئاسية، على أن تستأنف العملية شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع الدخول الاجتماعي بعد إجراء الاقتراع.