التقاعد بعد 25 سنة للأساتذة.. وامتيازات للعاملين بعد 32 سنة

نقابات التربية تعد تقريرا.. وتقترح:

تحضر نقابات التربية المستقلة لإيداع ملف كامل حول إمكانية العودة للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لإيداعه على مستوى الوزارة وتضمن مجموعة من المقترحات العملية التي من شأنها المحافظة على مكتسبات العمال، إذ يقترحون التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية للأساتذة و32 سنة خدمة لباقي مستخدمي الوظيف العمومي، مع ضرورة رفع معاش التقاعد وجعله عند نسبة 100 بالمائة للموظفين الراغبين في استكمال مسيرتهم المهنية بعد 32 سنة خدمة.

التقاعد بعد 32 سنة في الوظيف العمومي مقابل معاش بنسبة 100 بالمائة

قال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة لـ”الشروق”، إن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، هو مطلب مشترك بين كافة نقابات الوظيف العمومي، بعدما تم إلغاؤه بموجب القانون 16-15، في 31 ديسمبر 2016، ويضيف محدثنا بأن نقابة “الساتاف”وضعت مجموعة من المقترحات، منها ضرورة تمكين الأستاذة بشكل خاص من التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، نظرا لخصوصية المهنة، الأمر الذي يفتح المجال لتحرير مناصب مالية ناتجة عن التقاعد، لاستغلالها في توظيف خريجي الجامعات، خاصة أنه في سنة 2016 تم إحالة 60 ألف مستخدم بالتربية من أساتذة وعمال على التقاعد والذين تم استغلال مناصبهم المحررة آنذاك في التوظيف.

وأشار المتحدث إلى أن التقاعد لكل عامل أو موظف أتم 32 سنة خدمة فعلية، لن يخدم الموظفين الجدد، لعدة اعتبارات أبزرها أن فئة كبيرة من المستخدمين أضحوا يلتحقون بمناصب عملهم في سن متأخرة، خاصة في مجال التدريس، الأمر الذي يجعله حكرا على فئة صغيرة من العمال.

ومن جهته، يعتقد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، لـ”الشروق”، أنه قبل فتح ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن للنقاش، لا بد من معرفة وضعية الصندوق الوطني للتقاعد الحقيقية، وفي حال إذ كانت الوضعية سلبية، فإن نقابة “لونباف” تقترح ضمن قائمة تصوراتها، استفادة المستخدم الراغب في استكمال مشواره المهني بعد 32 سنة خدمة فعلية من تقاعد كامل يقدر بنسبة 100بالمائة عوض 80 بالمائة، بمنحه النسبة المتبقية المقدرة بـ20 بالمائة.

وأكد، رئيس “لونباف”، أن نقابته تسعى للمحافظة على حقوق ومكاسب العمال والموظفين المهنية والاجتماعية، من خلال مقترحات سترفعها للهيئات المختصة.

أما نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أوضحت على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، أنه في ظل غياب مراجع أساسية والتي من خلالها يمكن تحديد طبيعة المناصب والمهن الشاقة والشاقة جدا، يقتضي الأمر العودة إلى المراجع التي كان معمولا بها في الأمر 97/13 في شقيه التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ويقترح محدثنا كمطلب خاص منح التقاعد لكل أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة أتم 25 سنة خدمة فعلية نظرا لطبيعة قطاع التربية وخصوصية المهنة التي تمارس في ظروف صعبة، إلى جانب اعتماد مرجع 32 سنة خدمة فعلية لفائدة باقي المستخدمين كما كان معمولا به في السابق، وهو حق كل موظف، على اعتبار أن تكافؤ نسبة التقاعد تقدر بـ80 بالمائة بمعنى 32 سنة في 2.5، التي يتلقاها المتقاعد كراتب.

وأكد المتحدث، بأن “الكناباست” ترافع لتمكين العمال والموظفين الراغبين في مواصلة مسيرتهم المهنية بعد إتمامهم 32 سنة خدمة فعلية، من الاستفادة من تقاعد بنسبة 100 بالمائة، وذلك عن طريق رفع راتبه في التقاعد بنسبة كاملة.

ومعلوم أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمن لحفاية، كان قد أعلن مؤخرا أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، عن تكليف لجنة قطاعية لدراسة ملف التقاعد النسبي الذي أنشأ بموجب الأمر رقم 97-13 وتم إلغاؤه بموجب القانون رقم 16- 15.