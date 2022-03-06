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التقطت قبل 34 عاما.. نشر صورة نادرة للأميرة ديانا بالأبيض والأسود

جواهر الشروق
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التقطت قبل 34 عاما.. نشر صورة نادرة للأميرة ديانا بالأبيض والأسود

أفادت تقارير إخبارية بأن صورة نادرة للأميرة البريطانية الراحلة ديانا نشرت لأول مرة منذ التقاطها قبل 34 عاما باللونين الأبيض والأسود.

وقالت صحف بريطانية إنه سيتم عرض الصورة، داخل منزل الأميرة السابقة في قصر كنسينغتون، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وفقا لبيان صحفي صادر عن “Historic Royal Palaces”.

وسيتم عرض الصورة كجزء من معرض بعنوان “الحياة من خلال عدسة ملكية”، الذي يستكشف “علاقة العائلة المالكة البريطانية الدائمة بالكاميرا”، حسبما جاء في البيان الصحفي.

الصورة بعدسة المصور، ديفيد بيلي، التقطها في عام 1988، وهي في الأصل جزء من جلسة تصوير بتكليف من “National Portrait Gallery”، لكن لم يتم اختيارها لعرضها بين الصور الأخرى في ذلك الوقت.

ويمكن رؤية ديانا في الصورة وهي تنظر بعيدا عن الكاميرا، وكتبت المراقبة الملكية، أماندا ماتا، عبر حسابها على “تويتر” أن “وضع الأميرة الراحلة في الصورة يذكرنا بعصر “دي الخجولة”، وهو اللقب الذي منحته لها الصحافة خلال سنوات تكوينها في دائرة الضوء”.

وسيعرض معرض “الحياة من خلال عدسة ملكية” علاقة العائلة المالكة بالمصورين عبر العقود، بالإضافة إلى الصور التي التقطها بعض أفراد العائلة المالكة أنفسهم.

ويستمر معرض “الحياة من خلال عدسة ملكية” الذي بدأ يوم الجمعة 4 مارس الجاري إلى غاية 30 أكتوبر المقبل.

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