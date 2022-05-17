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التقطت “ناسا” صورة له.. هذه حقيقة باب “قوم ثمود” في سطح المريخ

الشروق أونلاين
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التقطت “ناسا” صورة له.. هذه حقيقة باب “قوم ثمود” في سطح المريخ
ح.م
صورة "ناسا" على اليمين

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورة مثيرة للجدل، تظهر ما يبدو أنه باب محفور في جبل صخري، يشبه ما هو موجود في مدائن صالح بالسعودية.

الصورة التقطتها مركبة Curiosity الفضائية منذ العام 2012 على سطح المريخ. وقد نشرتها “ناسا” في موقعها الأسبوع الماضي.

وينقل ما يظهر في صورة “ناسا” إلى الأذهان، تلك المداخل الموجودة في منطقة مدائن صالح في السعودية. والتي يعتقد أنها كانت موطنا لقوم ثمود المذكورين في القرآن الكريم.

وقال موقع ScienceAlert المتخصّص، إنّ الصورة تخيّل للمشاهد أنه أمام مدخل سرّي يؤدي إلى مخبأ ما على المريخ.

لكن الموقع نفسه، أوضح بالمقابل أنّ ما يظهر في الصورة قد لا يكون “بابا أو مدخلا أصلا”. قبل أن تشير إلى إمكانية أن يكون الأمر متعلّقا بمجرد كسر ناتج عن الضغط في الصخور.

إلى جانب ذلك، يمكن أن ينتج ما يظهر في الصورة بالفعل، عن زلزال سابق على سطح الكوكب، كالذي تم تسجيله في 4 ماي الجاري.

كما أنّ التكوين الصخري الشبيه بالباب، قد يبدو بالحجم الكامل للباب أو المدخل في خيالنا فقط، لأن ارتفاعه المرئي ليس أكثر من سنتيمترات أو بوصات قليلة، يضيف المصدر.

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