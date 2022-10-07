التقلبات الجوية: الحماية المدنية تكشف عن حصيلة تدخلاتها عبر 8 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية صبيحة الجمعة، عن حصيلة تدخلاتها يوم الخميس، بسبب التقلبات الجوية عبر عدة ولايات، والتي خلفت وفاة شخص وتسرب المياه إلى عدة أحياء.

ولاية سعيدة: بلدية حاسنة:

قام أعوان الحماية المدنية بانتشال جثة 01 شخص متوفي سنه حوالي 70 سنة جرفته مياه الأمطار اثر انقلاب جرار فلاحي في ودد بالقرب من مصنع الاسمنت.

بلديـة سعيدة: تم القيام ب 05 عملیات امتصاص لمياه الامطار المتراكمة عبر مختلف الاحياء بوسط المدينة .

بلديـة اولاد خالد: تم القيام ب 03 عملیات امتصاص لمياه الامطار بقرية حمام ربي.

ولاية تبسة: بلدية الشريعة:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار المتراكمة عبر الاحياء التالية :حي العقيق، حي العربي،، حي البلدية، تبسة، دار الشباب.

ولاية البيض:

بلديـة الرقاصة: قام أعوان الحماية المدنية بإخراج شاحنة و سيارة عالقتين بالواد و إنقاذ 03 أشخاص كانوا على متن دراجة نارية في الطريق الرابط بين بلديتي السخونة و الرقاصة. بلدية الشقيق:

تمكنت فرقنا من إنقاذ 01 شخص على اثر انقلاب شاحنة على الطريق الوطني 111.

بلدية الابيض سيدي الشيخ:

تم تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل بدون ضحايا بحي الغربي.

ولاية أم البواقي: بلديـة ام البواقي:

الطريق الوطني رقم 10 صعب المسلك بسبب ترلكم مياه الأمطار على اثر ارتفاع منسوب احد الأودية .

كما قامت فرق الحماية المدنية باخراج بعض السيارات التي كانت عالقة.

ولاية قالمة:

تم القيام بعمليات امتصاص مياه الامطار من داخل بعض المنازل عبر مختلف الاحياء بلديـات تاملوكة -عين مخلوف بدون تسجيل خسائر.

واد الزناتي: تم القيام بامتصاص مياه الامطار بكل من قرى : سيدي اعيد، عين التراب، سعيدية حي الحدائق.

بلديـة الخزارة: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار عبر مختلف الاماكن و الاحياء في حي بوزند حي 01 نوفمبر، حي كاف سيدي ابراهيم، حي 100مسكن.

ولاية المسيلة:

بلدية المسيلة: امتصاص مياه الامطار عبر مختلف الاماكن و الاحياء حي الكوش 322 ، متوسطة 50مسكن.

بلدية بن زوه : الطريق الوطني 08 مقطوع اثر انجراف التربة بواد خرمام.(تم فتحه بعد ذلك).

بلديـة خيفة: تمكن أعوان الحماية المدنية من إخراج 07 أشخاص من مساكنهم على اثر تسرب مياه الامطار بواد الدقلة.

بلديـة الشلال: تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل بدون ضحايا بحي المعاريف.

بلديـة مناعة: تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمركز البريد.

بلدية امجدل: قام أعواننا بإنقاذ وإسعاف 03 أشخاص كانوا محصورين بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار بالمكان المسمى :عين الكحلة.

ولاية قسنطينة:

بلدية زيغود يوسف:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار عبر بعض الاحياء : البشيري، يونس ابراهيم، حيste ، حي سوالمي، فيناء ثانوية بولمعيز، سقوط شجرة فوق منزل بحي سوالمي بدون خسائر بشرية.

ولاية سكيكدة

بلدية عين بوزيان: تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار داخل مسكن بقرية “محمد نفير وتم تحويل عائلة متكونة من 04 اشخاص الى مقر الفرع البلدي.

بلديـة سكيكدة امتصاص مياه الامطار بحي : سواكر.

ولاية البيض: بلديـة الرقاصة:

تم القيام بامتصاص مياه الامطار بالاحياء التالية :حي النصر، حي112 مسكن، حي مجدوبي احمد وبمرکز التكوين المهني.

تمكن أعوان الحماية المدنية من انقاذ 02 شخصين على متن سيارة كانت محصورة بمياه الامطار بطريق قالة الطريق.

بلديـة الخيثر : امتصاص مياه الامطار بالاحياء التالية :حي المستقبل – المجمع السكني بوداو مزاز.

ولاية خنشلة

بلدية نسيغة: امتصاص مياه الامطار داخل بعض المنازل بواد عقال.

ولاد جلال: وفاة 3 أشخاص جرفتهم السيول

وكشفت مصالح الحماية المدنية، الخميس، عن وفاة 3 أشخاص بولاد جلال جرفتهم المياه نتيجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات.

وحسب بيان للحماية فقد تم العثور على جثة الضحية الثالثة التي تبلغ من العمر 7 سنوات والتي كانت مفقودة منذ يوم الأربعاء بعدما جرفتها سيول واد جدي بالمكان المسمى لزمار.

وفي وقت سابق أعلنت المصالح ذاتها عن انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 25 سنة و طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات متوفين، بعدما جرفتهم مياه واد جدي المكان المسمى النكبة، بلدية سيدي خالد، دائرة اولاد جلال.

برج بوعريريج: وفاة شخص وإجلاء 36 آخرين جراء تساقط الأمطار (بالصور)

سجلت ولاية برج بوعريريج مساء الثلاثاء 5 أكتوبر 2022، وفاة شخص بينما تم اجلاء 36 آخرين جراء تساقط الأمطار الذي شهدته الولاية.

وأعلنت الحماية المدنية في بيان لها عن حصيلة تدخلاتها عبر مختلف بلديات الولاية، كاشفة عن وفاة شخص يبلغ من العمر 73 سنة وإجلاء 36 آخرين.

وفيما يلي التدخلات التي قامت بها مصالح الحماية عبر البلديات التالية :

1- بلدية اليشير:

– إرتفاع منسوب المياه على مستوى المحول القديم للطريق الوطني رقم 05 أين تم إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور .

– إرتفاع منسوب المياه على مستوى واد لاشبور الطريق الوطني رقم 5 أين تم إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور.

– تسرب مياه الأمطار إلى عدة منازل وأحياء وشوارع بلدية اليشير.

– سقوط جدار فناء لشركة خاصة.

– عملية إمتصاص داخل قبو بمدرسة خاصة بحي 473 مسكن وعملية إمتصاص بمنزل مجاور للمدرسة .

2- بلديـــــة مجانة:

تسرب مياه مجرى واد المرج إلى مستودع لتربية الأغنام بمزرعة خاصة أدى إلى:

– العثور على جثة شخص “م ع” 73 سنة متوفي على بعد حوالي 300 م من المستودع.

– نفوق 08 رؤوس أغنام وانقاذ 02 رأس غنم.

– إنهيار جزئي للمستودع.

– 08 عمليات إمتصاص عبر مختلف أحياء و شوارع البلدية.

إجلاء 06 أشخاص من منزلهم بسبب تسرب مياه الأمطار.

إجلاء سيارات محصورة وتسهيل حركة المرور بواد ورديق الطريق الوطني رقم 106 مدخل بلدية مجانة.

3- بلدية برج بوعريريج:

– إجلاء 30 شخص بواسطة زورق الحماية المدنية كانوا محصورين بالمركب الرياضي آكواجيم سطنقولة بعد إرتفاع منسوب المياه. عملية الإمتصاص متواصلة بالقرب من المركب بمساعدة آلــة حفر .

– عملية إمتصاص بحي 200 مسكن طريق بئر صنب بعد تسرب مياه الأمطار إلى قبو العمارات، والعملية متواصلة، بمساعدة آلــة حفر.

– وضع نقاط مراقبة وإستطلاع بالنقاط السوداء لتجمع المياه على غرار واد لاقراف، حي 05 جويلية، محور الدوران الوئام، فيلات قرواش، حي عين بن عمران …

4- بلدية المنصورة :

– 07 عمليات إمتصاص على مستوى أحياء وشوارع المنصورة.

– عملية إستطلاع على مستوى النقاط السوداء على غرار حي 50 مسكن، حي الشيحة، الطريق الوطني رقم 05.