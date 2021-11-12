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الجزائر

التقلبات الجوية: الدرك الوطني يحذر من الإفراط في السرعة بهذه الولايات

الشروق أونلاين
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التقلبات الجوية: الدرك الوطني يحذر من الإفراط في السرعة بهذه الولايات

حذرت قيادة الدرك الوطني، مستعملي الطريق من الإفراط في السرعة وأخذ الحيطة والحذر في الولايات التي ستعرف تساقطا مرتقبا للأمطار خلال الساعات القادمة.

وأرفقت قيادة الدرك الوطني، تحذيرها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “طريقي”، بتنيبه للديوان الوطني للارصاد الجوية.

حيث من المرتقب ان تعرف الولايات التالية تساقطا لأمطار رعدية من المستوى الثاني:

مستغانم، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر،تيزي وزو، البويرة و بومرداس

صلاحية هذه النشرة من نهار الجمعة من الساعة 15 مساءا إلى غاية يوم السبت على الساعة 15مساءا.

كمية الأمطار تتراوح بين 30 إلى 50 ملم قد تصل أحيانا إلى 60 ملم.

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