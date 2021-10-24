التقلبات الجوية: انتشال جثة امراة بسحاولة وفقدان شخصين آخرين

تمكنت مصالح الحماية المدنية، الأحد، من انتشال جثة إمرأة خمسينية جرفتها السيول بواد سحاولة بالجزائر العاصمة، في حين يجري البحث عن شخصين آخرين مفقودين.

وحسب حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فقد قامت وحداتها لولاية الجزائر بعملية بحث عن شخصين كانا على متن سيارة جرفتها مياه واد سحاولة.

وأوضحت أن فرق الحماية تمكنت من إنتشال جثة إمرأة ذا سن 58 سنة متوفية، في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية المفقودة الثانية.

كما تقوم الفرق المختصة بعملية البحث عن شخص مفقـود (كان على متن سيارة) جرفتها مياه “وادي الغولة ” بالمكان المسمى “حوش فيميناس“.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ43 عملية تدخل تمثلت في إنقاد الأشخاص المحصورين والعالقين بسبب إرتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية، بالإضافة إلى القيام بـ 138 عمليات إمتصاص المياه الأمطار المتسربة لبعض السكنات والمنشآت العمومية والخاصة، مع تسجيل 06 إنهيارات جزئية للجدران الخارجية والمنازل القديمة وكذا خسائر مادية تمثلت في سيارات وشاحنات جرفتها السيول.

كما قام أعوان الحماية بإنقاذ 9 أشخاص كانوا عالقين ومحصورين بسبب غزارة الأمطار، عبر بلديات درارية، خرايسية، بوزريعة، الحراش، بالإضافة إلى القيام بعدة عمليات إمتصاص مياه الأمطار وإخراج عدة سيارات علقة ببلديات باش جراح، درارية، سطاوالي، خرايسية، الأبيار، بلوزداد، بئر مراد رايس، المرادية، بئر خادم، سيدي موسى، القبة، عين البنيان، الكاليتوس، جسر قسنطينة، حسين داي، بن عكنون، الحراش، العاشور، باب الزوار.

كذلك قامت المصالح ذاتها بإنقاذ 18 شخصا عالقين ومحصورين داخل سيارتهم كذا القيام بعدة عمليات إمتصاص المياه المتسربة للمنزال والسكنات والمؤسسات العمومية عبر ولايات: وهران، الشلف، غليزانن البليدة، بومرداس، تيسمسيلت، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، سطيف وولاية تبسة.

التقلبات الجوية: ليلة سوداء بالجزائر العاصمة وعدة ولايات (فيديو وصور)

وتسببت التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للأمطار على بعض الولايات الشمالية، ليلة السبت إلى الأحد، وخاصة الجزائر العاصمة، في غرق العديد من الأحياء، وتوقف حركة السير بعدة طرق وطنية وولائية، أين عاش مواطنون ليلة سوداء عبر الطرقات وحتى داخل منازلهم.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، إنه تم ليلة السبت إلى الأحد، إنقاذ مئات المواطنين العالقين بسياراتهم عبر الطرقات، إلى جانب تدخلات لامتصاص المياه بطرقات وبيوت غمرتها السيول وخاصة بالجزائر العاصمة التي كانت الأكثر تضررا لكن دون تسجيل خسائر بشرية.

كما أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن عدة طرق ولائية ووطنية انقطعت بها حركة السير بسبب التلقلبات الجوية وبعد أن غمرتها السيول أو بسبب انجرافات للتربة.

وبالجزائر العاصمة، قد عرفت كل من بلديات سحاولة عين بنيان حسين داي، الجزائر الوسطى، بني مسوس، شراقة، باب الوادي، باش جراح، حالة شلل تام وغرق أغلب أحيائها، الأمر الذي جعل سكان هذه الأحياء يعيشون حالة من الرعب بعد تسرب مياه الأمطار إلى منازلهم.

إلى ذلك دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين عامة وسكان العاصمة بالخصوص، إلى عدم الخروج من بيوتهم بسبب الفيضانات التي تشهدها مختلف بلديات العاصمة.

وشددت مصالح الحماية المدنية في بيان لها على ضرورة تحلي المواطنين باليقظة وفتح الطرقات للإسعافات من أجل الوصول للأماكن المتضررة بسبب تساقط الأمطار.

تدخلات الحماية المدنية على إثر تساقط الأمطار

1-ولاية الجزائر

بلدية باش جراح : تسرب مياه الأمطار داخل العديد من السكنات.

تراكم مياه الأمطار بالطريق السريع أمام محطة البنزين ‘’ عين النعجة’’.

بلدية درارية: إخراج 02 سيارتين محصورتين داخل واد بوجمعة تميم.

إنقاذ 02 شخصين كانا داخل سيارتين محصورين بحي الآفاق

– إرتفاع منسوب المياه بحي لاكتيفال

بلدية بئر مراد رايس: القيام بإمتصاص مياه الأمطار بشارع محمد الينابي.

بلدية المرادية: تسرب المياه داخل مسكن بالقرب من الملعب البلدي

بلدية بئر خادم: القيام بإمتصاص مياه الأمطار بالمكان المسمى ، بيتافي’’

إنجراف ترابي بطريق السحاولة مزوار وكذا تجمع المياه بحي الإخوة جيلالي

بلدية سيدي موسى: إمتصاص مياه الأمطار بوسط المدينة.

بلدية عين البنيان: الطريق الرابط بين عين البنيان و الشراقة مقطوع إثر تجمع المياه.

بالإضافة إلى تسجيل إنجراف ترابي على مستوى مقبرة 11 ديسمبر

بلدية الكاليتوس: تسرب المياه بمحل تجاري و مسكن بوسط المدينة

بلدية أولاد فايت: الطريق الرابط بين أولاد فايت و خرايسية مقطوع إثر تجمع مياه الأمطار

بلدية بابا حسن: إنهيار أربعة أكواخ بالمكان المسمى الجسر الأمريكي (أربعة عائلات تم إجلائهم إلى القاعة المتعددة الرياضات خرايسية)

2- ولاية الشلف

بلدية اولاد فارس: القيام بعملیات امتصاص مياه الامطار داخل 02 مسكنين في المكان المسمى “عمور”

بلدية الشطية: 06 عملیات امتصاص مياه الامطار داخل مساكن في اماكن مختلفة (المناطق

بلدية بوقادير :القيام عمليات امتصاص مياه الامطار داخل مسكنين في المكان المسمى: بقعة الخواثر.

بلدية الزبوجة :01 عملية امتصاص مياه الامطار داخل مسكن في المكان المسمى: بقعة حمليل.

3-ولاية غليزان :

بلدية غليزان : امتصاص مياه الامطار داخل الصندوق الوطني للتامينات امتصاص مياه الامطار داخل مساكن بحي الانتصار.

بلدية مازونة : تسرب مياه الامطار الى العديد من المساكن عبر مختلف الاماكن و المؤسسات العمومية( مستشفى مازونة-بنك التنمية المحلية مطحنة الحبوب الجافة-المحطة البرية مسجد سيدي لكحل -حضيرة البناء .

-تسرب المياه الى العديد من المحلات التجارية بالشارع الرئيسي.

انقاذ اشخاص محصورين داخل سيارة بالشارع الرئيسي. العديد من الطرقات البلدية مقطوعة.

4-ولاية بومرداس

-بلدية خميس الخشنة :

امتصاص المياه داخل ابتدائية حي 3000 مسكن

5- ولاية تيسمسيلت

تسببت التقلبات الجوية ببلدية برج الأمير عبد القادر:

إمتصاص مياه الأمطار داخل مسكنين و انهيار جدار الخارجي للعمارات بطول 30 متر بوسط المدينة.