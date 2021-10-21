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الجزائر

التقلبات الجوية بالجنوب: انقاذ 29 شخصا حاصرتهم مياه الوديان

الشروق أونلاين
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التقلبات الجوية بالجنوب: انقاذ 29 شخصا حاصرتهم مياه الوديان
ح.م
ارتفاع منسوب مياه الوديان بالمناطق الجنوبية

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولايتي جانت وإليزي، الخميس، من انقاذ 29 شخصا حاصرتهم مياه الوديان اثر التقلبات الجوية  الأخيرة التي عرفتها المناطق الجنوبية.

وحسب بيان لمصالح الحماية فقد تمكنت وحدات ولاية اليزي من إنقاذ 5 أطفال حاصرتم مياه الواد بالمكان المسمى مفترق الطرق بولاية إيليزي.

كما تم “إخراج سيارتين رباعيتي الدفع كان على متنهما 9 أشخاص عالقتين بمجرى الواد تم إنقاذهم بالطريق الوطني رقم 03 بالمكان المسمى “سيريغاون” ببلدية فضنون بولاية إيليزي”.

وفي ولاية جانت، تدخلت المصالح ذاتها من أجل إنقاذ 15 مسافر من داخل حافلة محصورة بمياه الأمطار، إثر ارتفاع منسوب إحدى الوديان في الطريق الوطني رقم 03 على بعد حوالي 200 كم من إيليزي.

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