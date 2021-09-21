التقلبات الجوية.. هذه الطرق مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الثلاثاء، عن الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد هطول الأمطار بغزارة.

وحسب ما أفادت مديرية الوقاية، بشأن الحالة العامة المتعلقة بالتقلبات الجوية فقد تسببت الأمطار في غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين دواودة وفوكة.

وأضافت إنه بسبب تراكم مياه الأمطار وارتفاع منسوب واد مزفران فقد تم تسجيل إنهيار جزئي للجدار الخارجي لمركز راحة عائلي.

في ذات السياق شهدت ولاية المدية هي الأخرى غلقا للطريق الولائي رقم 19 الرابط بين بلديتي عزيز و أم جليل بسبب إرتفاع منسوب مياه واد “بكموري.

حسب ذات البيان فقد قام أعوان الحماية المدنية بإخرج سيارتين عالقتين بجانب الواد دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم القيام ببعض عمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات، عمارات ومنشأت، عبر بلديات شلالة العذاورة، العمارية، مجبر، بن شكاو، وامري، السواقي، بني سليمان وقصر البخاري.