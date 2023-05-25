التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية  

نشرت مديرية الحماية المدنية، الخميس، حصيلة تدخلات وحداتها على اثر التقلبات الجوية التي عرفتها معظم الولايات في الساعات الأخيرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنه على إثر التساقط الغزير للأمطار على مستوى بعض الولايات (الجزائر، تيبازة وتبسة)، تدخلت وحداتنا لأجل مساعدة وإنقاذ الأشخاص العالقين والمحصورين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأكدت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

1- بولاية تبسة

– بلدية بئر الذهب

تدخلت إسعافاتنا لإنقاذ بعض العائلات محصورة في منازلهم جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بدوار الدود.

2- ولاية تيبازة :

– بلدية الشعيبة

تم تسجيل إرتفاع منسوب المياه بحي شايق.

-بلدية دواودة : تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه بالمكان المسمى حي 1220 مسكن وحي المنظر الجميل.

3-ولاية الجزائر

-بلدية جسر قسنطينة

تم إخراج 02 سيارتين كانتا محصورتين بعد ارتفاع منسوب المياه،حركة السير عادية.

القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار على مستوى طريق عين السلطان اتجاه عين النعجة، تم إبعاد الخطر.

-بلدية باش جراح : تم إبعاد سيارة كانت محصورة بعد ارتفاع منسوب المياه وكذا إنقاذ عائلة متكونة من 04 أشخاص في حالة جيدة.

– تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الوادي أدى إلى تسرب المياه إلى بعض منازل المحادية للوادي بالمكان المسمى “وادي او شايح، لا يوجد ضحايا.

– بلدية الجزائر الوسطى :

سقوط شجرة على سيارة كانت مركونة في حظيرة للسيارات بشارع “مصطفى والى ” مما تسبب في إنكسار الزجاج الأمامي.

-بلدية القبة :

تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه حوالي، بحيث تم إخراج 03 سيارات” بمحور دوران قريقوري” و “حب المنظر الجميل” لا وجود لخسائر بشرية .

-بلدية رايس حميدو :

تم تسجيل تسرب الوحل و مياه امطار لـ 07 مساكن متواجدة على منحدر “بشارع مبروك بلحسن، أين تم القيام بعملية إمتصاص المياه.

– بلدية بني مسوس :

تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الوادي مما أدى الى سقوط جدار خارجي لـ 03 مساكن فوضوية محادية للوادي لا يوجد ضحايا.

– بلدية الحراش :

القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار أمام محطة القطار بعد إرتفاع منسوب المياه حركة السير عادية.

– بلدية دالي ابراهيم :

تجمع وارتفاع منسوب المياه بطريق ملعب 05 جويلية.

4- ولاية سوق اهراس :

-بلدية بئر بوخوش :

ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 81، صعب المسلك.