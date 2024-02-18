التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 3 ولايات

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات عبر ولايات جيجل، تيزي وزو والطارف على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق.

وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، بأنه تم بولاية جيجل إنقاذ عائلة متكونة من شخصيين محاصرين بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي المحاذي للسكنات بحي المقاسب بالإضافة الى إخراج أربع 4 سيارات محاصرة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي وكذا امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل أربع 4 محلات تجارية.

وتم أيضا إنقاذ 4 أطفال داخل منزل بسبب ارتفاع منسوب مياه واد منشة بحي بوخرتوم ببلدية الأمير عبد القادر.

وببلدية لعوانة، تم إخراج سيارة عالقة في مجرى مائي بحي بويدة تميزار.

وبولاية الطارف، تدخل عناصر الحماية المدنية لإنقاذ وإسعاف 12 شخصا حاصرتهم المياه بالمكان المسمى “البركة الزرقاء” بحي فداوي موسى ببلدية الذرعان وكذا امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل قبو بأحد المنشآت العمومية وداخل متوسطة ببلدية الطارف.

وبولاية تيزي وزو، سجلت مصالح الحماية المدنية قطع الطريق الولائي رقم 128 أمام حركة المرور على مستوى بلدية المعاتقة بسبب تراكم الأوحال.