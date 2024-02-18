-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 3 ولايات

الشروق أونلاين
  • 237
  • 1
التقلبات الجوية.. هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية عبر 3 ولايات
ح.م
جانب من تدخل الحماية المدنية

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات عبر ولايات جيجل، تيزي وزو والطارف على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق.

وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، بأنه تم بولاية جيجل إنقاذ عائلة متكونة من شخصيين محاصرين بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي المحاذي للسكنات بحي المقاسب بالإضافة الى إخراج أربع 4 سيارات محاصرة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي وكذا امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل أربع 4 محلات تجارية.

وتم أيضا إنقاذ 4 أطفال داخل منزل بسبب ارتفاع منسوب مياه واد منشة بحي  بوخرتوم ببلدية الأمير عبد القادر.

وببلدية لعوانة، تم إخراج سيارة عالقة في مجرى مائي بحي بويدة تميزار.

وبولاية الطارف، تدخل عناصر الحماية المدنية لإنقاذ وإسعاف 12 شخصا حاصرتهم  المياه بالمكان المسمى “البركة الزرقاء” بحي فداوي موسى ببلدية الذرعان وكذا امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل قبو بأحد المنشآت العمومية وداخل متوسطة  ببلدية الطارف.

وبولاية تيزي وزو، سجلت مصالح الحماية المدنية قطع الطريق الولائي رقم 128 أمام حركة المرور على مستوى بلدية المعاتقة بسبب تراكم الأوحال.

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

قضية احتياطي مسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين تحت قبة البرلمان

قضية احتياطي مسابقة توظيف الأساتذة الجامعيين تحت قبة البرلمان

النواب ينزلون إلى الأسواق لمعاينة الوفرة والأسعار في رمضان

النواب ينزلون إلى الأسواق لمعاينة الوفرة والأسعار في رمضان

الشروع في تجميد أطعمة ومنتجات غذائية لرمضان

الشروع في تجميد أطعمة ومنتجات غذائية لرمضان

إقبال كبير للطلبة لتحويل مذكراتهم إلى مؤسسات ناشئة

إقبال كبير للطلبة لتحويل مذكراتهم إلى مؤسسات ناشئة

الأساتذة يطالبون بإدراج 6 نقاط في القانون الأساسي الجديد للتربية

الأساتذة يطالبون بإدراج 6 نقاط في القانون الأساسي الجديد للتربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • nermal

    نحن بحاجة إلى تحسين الوقاية وإصدار تنبيهات الطقس مقدما

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد