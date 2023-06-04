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الجزائر

التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة عبر 5 ولايات

الشروق أونلاين
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التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة عبر 5 ولايات
ح.م
"صورة لصفحة "طريقي

نشرت مصالح الدرك الوطني، الأحد، قامة الطرقات المقطوعة بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي نتج عن التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الطرق المقطوعة هي:

1- ميلة:

– طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 100 على مستوى بلدية المشيرة  بسبب إرتفاع منسوب المياه .

2- ام البواقي:

– طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 48 في شطره الرابط بين بلديتي الحرملية وأولاد زاوي.

– طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 10في شطره الرابط بين بلديتي بئر الشهداء و سوق انعام.

3- باتنة:

– طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف على مستوى بلدية ثنية السدرة  – طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بلديتي الحاسي و اولاد سلام.

– طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 17 الرابط بين مشتة تاقليت و بلدية لازرو.

4- المسيلة:

– طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي المسيلة و برج بوعريريج على مستوى بلدية الخبانة.

– طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي أمسيف و بن سرور  .

5- أولاد جلال:

– طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 60ب الرابط بين بلديتي رأس الميعاد و سيدي خالد بالضبط على مستوى منطقة وادي جدي.

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