التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والأمطار

كشفت قيادة الدرك الوطني، السبت، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك”طريقي” أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إبودرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة :

-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3- معسكر

الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه .

تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 04 و06.