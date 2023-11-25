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الجزائر

التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج

الشروق أونلاين
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التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج
ح.م
صورة من صفحة طريقي لقيادة الدرك الوطني

كشفت قيادة الدرك الوطني، السبت، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج نتيجة القتلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي” أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- البويرة:

-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار  بلدية بشلول  مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- تيزي وزو:

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3- بجاية:

 -الطريق الوطني رقم 09أ على مستوى مدخل بلدية تاسكريوت مغلق بسبب إنهيار جسر.

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