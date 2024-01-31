التقنيون السامون في تسيير الموارد البشرية مقبولون في مفتشية الضرائب

شريطة إثبات المستوى النهائي والتكوين لمدة 30 شهرا

سمحت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتوظيف حملة شهادة تقني سامي في تخصص تسيير الموارد البشرية في رتبة مفتش للضرائب، شريطة إثبات حملة تلك الشهادة لمستوى السنة الثالثة ثانوي وتلقيهم تكوينا فيها لمدة 30 شهرا.

وجاء هذا الترخيص في رد للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 23 جانفي 2024 على استفسار طلبته من قبل المديرة العامة للضرائب حول إمكانية اعتماد شهادة تقني سامي، تخصص تسيير الموارد البشرية، الممنوحة من طرف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للمشاركة في مسابقة توظيف مفتشي الضرائب، حيث أكدت الوظيفة العمومية من خلال ردها، عدم وجود أي مانع من اعتماد تلك الشهادة في مسابقات التوظيف الخاصة برتبة مفتش ضرائب، شريطة إثبات حاملي تلك الشهادة لمستوى السنة الثالثة ثانوي ومدة تكوين 30 شهرا على الأقل.

وفسّرت المديرية العامة للوظيفة العمومية هذا الترخيص بالنظر لكون التخصص سالف الذكر مدرجا ضمن فرع علوم التسيير المنصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والمحاسبة والتأمينات وأملاك الدولة والحفظ العقاري، وكذا عملا بمدونة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018 من جهة، واعتبارا لتمكين حاملي شهادة الليسانس والماستر في علوم التسيير من الالتحاق برتبتي مفتش رئيسي ومفتش مركزي للضرائب على التوالي من جهة أخرى.