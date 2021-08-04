التقني كلود بويل: بن رحمة على عتبة ساحة الكبار

قال التقني الفرنسي كلود بويل مدرب الفريق المحلي سانت إيتيان، إن اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نضج، وبِإمكانه الدخول إلى ساحة الكبار.

ودرّب التقني كلود بويل المهاجم سعيد بن رحمة في فريق نيس الفرنسي، ما بين 2012 و2016.

وأوضح كلود بويل: “يا له من موهبة كروية! أعتقد أن أنصار فريق وست هام لم يروا بعد بن رحمة الحقيقي”.

وأضاف مدرب سانت إيتيان في تصريحات لِصحيفة “ثي أتلنتيك” البريطانية، الأربعاء: “أعتقد أن موسم 2021-2022 سيكون الأفضل لِبن رحمة. لقد نضج وبات يرغب في تسجيل مزيد من الأهداف وتوزيع التمريرات الحاسمة”.

وأردف التقني الفرنسي قائلا: “ميزانية نادي نيس لم تكن تسمح بِانتداب النجوم، لذلك ركزتُ على منح الفرصة للمواهب أمثال بن رحمة. الآن، أعتقد أن بن رحمة اقترب من وصف اللاعب المُكتمل”.

وقدّم سعيد بن رحمة عروضا فنية راقية في المقابلات التحضيرية لِفريقه وست هام الإنجليزي هذه الصائفة، ولا يُستبعد أن يُكرّر الدولي الجزائري السيناريو الإيجابي في المنافسات الرّسمية للموسم الجديد.