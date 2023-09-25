التقى بزيلينسكي: هنري كيسنجر يدعم انضمام أوكرانيا للناتو

التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، مع هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق، لدعم انظمام اوكرانيا للناتو.

التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، مع هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في ظل حكومة الرؤساء نيكسون وفورد، وهذا أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

اللقاء تحدث عنه أندريه يرماك، والذي يشغل منصب كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي.

أندريه يرماك، نشر رسالة عبر قناته في تيليغرام، أمس الأحد 24 سبتمبر مساء، قال فيها “خلال زيارتنا للولايات المتحدة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، التقينا بالدبلوماسي والعالم والسياسي الشهير هنري كيسنجر.”، ليضيف “لقد كنت سعيدًا جدًا برؤيتك، لقد كانت محادثة عميقة حقًا.”

المسؤول الأوكراني كتب أن “كيسينجر أصبح الآن أحد أعضاء مجموعة الضغط الأوكرانية في الناتو.” كما نقل عن هنري كيسينجر قوله أثناء هذا اللقاء “قبل هذه الحرب، كنت ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، لأنني كنت أخشى أن تبدأ بالضبط العملية التي نشهدها الآن. والآن، وقد وصلت العملية إلى هذا المستوى، فإن فكرة وجود أوكرانيا محايدة في مثل هذه الظروف لم تعد منطقية“.

كبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي اعتبر في رسالته “أن عضوية أوكرانيا في الحلف تشكل الاستثمار الأفضل في أمن أوروبا لسنوات عديدة قادمة.”