التقيا خلال الحرب العالمية الثانية.. بريطاني يواعد فرنسية بعد فراق 78 عاما

البريطاني ريغ، البالغ من العمر 99 عاما، وحبيبته الفرنسية هوغيت

عرفت البشرية خلال الحرب العالمية الثانية مآسي عدة، لكن تلك الفترة لم تخل من بعض القصص الإنسانية المشوقة التي لا تزال حية لحد يومنا هذا.

ومن بين تلك القصص، حادثة “شطيرة الخبز” التي جمعت الجندي البريطاني “ريغ باي” بالصبية الفرنسية “هوغيت”.

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الجندي “ريغ” احتفظ بصورة الفتاة الفرنسية لقرابة ثمانين عاما.

وأوضح التقرير أن هوغيت تركت صورتها في شاحنة ريغ، تعبيرا عن شكرها له لمشاركته معها شطيرة من المربى، أثناء انتظاره التقدّم في فرنسا مع احتدام الحرب العالمية الثانية، حيث حصل اللقاء صدفة بالقرب من شواطئ النورماندي لكن الذكرى استمرت مدى الحياة.

وأراد البريطاني ريغ، البالغ من العمر 99 عاما، أن يجتمع مرة أخرى بالفرنسية هوغيت، حيث التقيا في موعد عاطفي بعد 78 عاما.

وقال ريغ، بعد رؤيته هوغيت في دار رعاية خاصة بها في شمال فرنسا: “ها هي شطيرة المربى”.

وردّت هوغيت، 92 عاما، ضاحكة: “من الجيد رؤيتك مرة أخرى بعد هذا الوقت الطويل. لقد تقدمنا في السن لكننا ما زلنا على حالنا”.